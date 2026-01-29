Partner merytoryczny: Eleven Sports

Z takimi problemami zmagała się Anita Włodarczyk. To byłby ostateczny koniec

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Anita Włodarczyk dzisiaj jest jednym z najbardziej utytułowanych sportowców w historii polskiego sportu. Lawina jej sukcesów rozpoczęła się w 2009 roku, gdy w Berlinie pobiła rekord świata i zgarnęła złoto światowego czempionatu. Jej ostatnim dużym sukcesem było złoto olimpijskie wywalczone w Tokio. Niewiele brakowało, a Włodarczyk w Japonii by nie wystąpiła. Polka zmagała się z dużymi problemami zdrowotnymi. Kontuzjowane kolano było operowane dwukrotnie, a w pewnym momencie toczyła się walka o wznowienie kariery.

Sportowiec w biało-czerwonym stroju z polskim godłem na piersi, z krótkimi siwymi włosami, patrzy w górę z wyraźnym wyrazem determinacji na twarzy. Tło rozmyte, sylwetka wyraźnie wyróżnia się na pierwszym planie.
Anita WłodarczykTomasz MarkowskiNewspix.pl

Na przełomie XX i XXI wieku polscy kibice z wielkim zaciekawieniem zerkali na zmagania kobiet w rzucie młotem. Zaczęło się od igrzysk olimpijskich w Sydney w 2000 roku, podczas których niespełna 18-letnia Kamila Skolimowska sprawiła prawdziwą sensację. Debiutująca na imprezie tej rangi Polka z wynikiem 71,16 metrów mogła świętować złoto olimpijskie.

Po latach pałeczkę po tragicznie zmarłej w 2009 roku Skolimowskiej przejęła Anita Włodarczyk. O urodzonej w Rawiczu zawodniczce cały świat tak na poważnie usłyszał w 2009 roku. Włodarczyk podczas światowego czempionatu w Berlinie nie tylko wywalczyła mistrzostwo świata, lecz również pobiła rekord świata osiągając odległość 77 metrów i 96 centymetrów.

W kolejnych latach mogliśmy obserwować absolutną dominację Polki. Po sukcesie za naszą zachodnią granicą przyszły kolejne ogromne sukcesy - trzy złota mistrzostw świata, trzy złota igrzysk olimpijskich, a także cztery tytuły mistrzyni Europy. Włodarczyk śrubowała również kolejne rekordy świata. Aktualny również należy do niej - 82,98 metra rzucone podczas Warszawskiego Memoriału Kamili Skolimowskiej w 2016 roku.

    Ogromny problem Anity Włodarczyk przed igrzyskami olimpijskimi. To mógł być koniec

    Podczas bogatej w sukcesy kariery Anity Włodarczyk nie oszczędzały kontuzje. Urazem zakończył się m.in. rekordowy rzut w Berlinie, gdy Polka podczas celebrowania skręciła kostkę. Z każdego z urazów polska mistrzyni wychodziła jednak obronną ręką. Niewiele jednak brakowało, by jej kariera zakończyła się przedwcześnie.

    W lipcu 2019 roku Włodarczyk zdecydowała o przedwczesnym zakończeniu sezonu, a tym samym zrezygnowała z udziału w mistrzostwach świata w Doha. Powodem była operacja kolana. Sama zawodniczka jasno wskazywała, że głównym celem pozostają igrzyska w Tokio, które planowo miały się odbyć latem 2020 roku.

    Ostatecznie nic z tych planów nie wyszło. Igrzyska w Japonii przełożono na kolejny rok z powodu pandemii koronawirusa, natomiast Anita Włodarczyk do startów wróciła dopiero w maju 2021 roku, pojawiając się na mityngu w tureckim Belek. Prawie dwuletnia przerwa w startach spowodowana była sporymi komplikacjami zdrowotnymi. Niezbędna okazała się kolejna operacja kolana, a jak na łamach "Przeglądu Sportowego Onetu" relacjonował doktor Robert Śmigielski, zwłoka w sprawie mogła nawet zakończyć karierę rekordzistki świata.

    Problemem był wyrwany tylny korzeń łąkotki bocznej, który według relacji Śmigielskiego jako najbardziej ruchoma część stawu kolanowego stwarzał Włodarczyk permanentny ból. - Po operacji to wszystko pięknie się wygoiło, ale powstały blizny, które powodowały dyskomfort w czasie treningu. Bardzo szybko podjęliśmy decyzję o ich usunięciu. Czasu do igrzysk było coraz mniej - opowiadał Śmigielski w "Przeglądzie Sportowym Onecie".

    - To była bardzo poważna kontuzja. I trzeba podkreślić, że Anita trafiła z piekła na szczyty. Po tym drugim zabiegu wiele osób postawiło na niej krzyżyk. Gdyby zatem ta noga nie działała, to nic by z tego nie było, bo na nią działają olbrzymie siły. Jeśli nie przeprowadzilibyśmy operacji, to byłby koniec rzucania na wysokim poziomie. Byłoby bardzo źle - dodał Śmigielski jasno wskazując, z jaką poważną sytuacją mierzyła się Włodarczyk.

    Po latach goszcząc w programie "Kanału Sportowego" Anita Włodarczyk odniosła się do tych chwil, niejako potwierdzając słowa wypowiedziane przez doktora Śmigielskiego, który operował jej kontuzjowane kolano.

    Myślę, że najbardziej tęskniłam w 2019 roku, gdy doznałam poważnej kontuzji stawu kolanowego i nie było wiadomo, czy wrócę do sportu i jeszcze nie wiadomo, na jakim poziomie.
    wyznała Anita Włodarczyk w "Kanale Sportowym" w 2023 roku

    Finał tej historii okazał się wyjątkowo szczęśliwy dla Anity Włodarczyk. Polka na przełożonych igrzyskach w Tokio zdobyła swoje trzecie złoto olimpijskie, przechodząc w ten sposób do historii polskiego sportu. Trzy lata później Włodarczyk w Paryżu otarła się o czwarty medal, lecz finalnie do brązowego krążka zabrakło jej zaledwie czterech centymetrów.

    Anita Włodarczyk
    Anita WłodarczykANDREJ ISAKOVIC / AFPAFP
    Zawodniczka w biało-czerwonym stroju wykonuje rzut młotem na stadionie lekkoatletycznym, w tle widoczna rozmyta postać i siatka ochronna.
    Anita WłodarczykRadosław Jóźwiakmateriały prasowe
    Anita Włodarczyk
    Anita WłodarczykIwanczuk/Sport/REPORTEREast News
