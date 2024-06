Z igłami w nodze. Maria Andrejczyk walczyła z bólem. Wskazała, co zawiodło

Najwyraźniej tak musiało być. To jest kolejna informacja dla nas. Teraz przeanalizujemy ten start i będziemy poprawiać to, co nie wyszło. Nie mam zamiaru płakać, bo jestem szczęśliwa z tego powodu, że wróciłam do rzucania i wystąpiłam w mistrzostwach Europy. Oczywiście wcale nie cieszę się z zajętej lokaty. Sezon trwa, a najważniejsze starty są jeszcze przede mną

~ dodała.