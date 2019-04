Najliczniejszy zespół, najszybsza drużyna czy największa wpłata na rzecz Fundacji PANDA? Ruszyło Wyzwanie Zespołowe dla uczestników Biegu Dookoła ZOO, którego głównym wyznacznikiem jest dobra zabawa w większym gronie. Ale to nie koniec atrakcji. Nagrodzeni przez sponsora, firmę Decathlon, zostaną także najbardziej kreatywni biegacze, którzy zaskoczą organizatorów swoimi strojami.

Zdjęcie Bieg Dookoła ZOO /Sport Evolution /materiały promocyjne

Nic tak nie motywuje do wysiłku fizycznego, jak grupa wspólnie ćwiczących osób. Doskonale wiedzą o tym biegacze, którzy chętnie zrzeszają się w lokalnych grupach biegowych, teamach

czy klubach biegacza. Organizatorzy warszawskiego Biegu Dookoła ZOO właśnie do takich grup kierują swoją nową inicjatywę - Wyzwanie Zespołowe:

- Nagrodzimy zespoły najbardziej liczne, najszybsze oraz najbardziej hojne dla podopiecznych Fundacji PANDA - mówi Ewa Paciorek, rzecznik prasowy imprezy. - Zgodnie z regulaminem akcji, do rywalizacji mogą przystąpić zarówno osoby już zarejestrowane, jak i te, które dopiero myślą o starcie w naszym biegu. W trakcie rejestracji należy jedynie zaznaczyć "Team Challenge" i wpisać nazwę zespołu w polu "Klub", A potem... oczywiście trenować. Najlepiej w grupie! - dodaje.

Na tym nie koniec atrakcji. Sponsor imprezy, firma Decathlon, nagrodzi bowiem zawodników w najbardziej kreatywnych i zaskakujących przebraniach. Do wygrania będą 3 Karty Podarunkowe Decathlon o wartości 100 PLN każda.

Zdjęcie Bieg dookoła ZOO / Sport Evolution / materiały promocyjne

Bieg Dookoła ZOO odbędzie się 27 kwietnia. Zawodnicy mają do wyboru dystans 5km lub 10km, a znaczna cześć trasy prowadzi alejkami Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Imprezie towarzyszą biegi dziecięce na kilku dystansach, które odbędą się w Parku Praskim. Rejestracja na biegi najmłodszych została już jednak zamknięta z powodu wyczerpania limitu miejsc.

W skład pakietu startowego Biegu Dookoła ZOO wchodzą: numer startowy z chipem do pomiaru czasu, pamiątkowy medal z motywem zwierzęcym, koszulka techniczna Kalenji oraz torba ekologiczna z grafiką biegu. Zawodnicy otrzymają też wodę Cisowianka i baton energetyczny Bakal Sport, kupon zniżkowy do Multikina oraz voucher na pływalnię DOSiR Praga Północ. Co więcej, każdy uczestnik imprezy za okazaniem numeru startowego będzie miał również możliwość bezpłatnego zwiedzania ZOO po zakończeniu zmagań sportowych.

Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w dniach 23-26 kwietnia w wybranych sklepach Decathlon na terenie Warszawy: Decathlon Reduta, Decathlon Ostrobramska, Decathlon Bemowo oraz Decathlon Piaseczno. Zawodnicy spoza Warszawy będą mogli odebrać pakiety startowe w dniu zawodów.