Wywiad Polki po wielkim sukcesie nagle przerwany! Tego się nie spodziewała

Sofia Ennaoui była naszą wielką nadzieją medalową i nie zawiodła oczekiwań kibiców. Polka zajęła trzecie miejsce w biegu na 1500 m, przegrywając tylko z brytyjką Laurą Muir i reprezerntantką Irlandii - Ciarą Mageean.

Lekkoatletyczne ME w Monachium. Sofia Ennaoui zdobyła brązowy medal

- Jestem przeszczęśliwa. Pozdrawiamy Angelikę Cichocką, bo to ona na razie jest najlepsza w historii. Cieszę się, że mam kogo gonić. Jestem bardzo uradowana. Mam wrażenie, że jestem jedną z najszczęśliwszych osób tutaj na stadionie. Po tylu perypetiach, po tylu przygodach, po tym, co przeżyłam w ostatnich latach ten medal jest dla mnie jak złoto - przyznała po swoim finałowym biegu Sofia Ennaoui przed kamerą TVP Sport.

Reklama

- Przygotowując się do Memoriału Kamili Skolimowskiej byłam przeziębiona, więc ten start też był pod lekkim znakiem zapytania. To, co tutaj zaprezentowałam - biegałam bardzo szybko w dwóch biegach na przestrzeni kilku dni - pokazuje, że tak naprawdę po kontuzji i nieprzetrenowanym odpowiednio sezonie jestem bardzo dobrze nastawiona. Jeśli tylko zdrowie dopisze, będę mogła nawiązać rywalizację z czołówką. Bo o to chodzi, by przełamywać swoje bariery - dodała.

Sofia Ennaoui z pozdrowieniami na wizji! Angelika Cichocka przerwała jej wywiad

Później... wywiad 26-latki został przerwany! Na wizji pojawiła się bowiem obecna w studiu, a wspomniana już wcześniej Angelika Cichocka, która chciała pozdrowić naszą świeżo upieczoną medalistkę.

- Cześć Sofcia, gratuluję Ci! Ty walczaku, jesteś cudowna, wiesz o tym! - powiedziała z uśmiechem nasza mistrzyni Europy w biegu na 1500 m z 2016 roku.