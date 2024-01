Wystraszone lekkoatletki. Milczą o Białorusi. „To niebezpieczne dla rodzin”

Żodzik wywalczyła sobie prawo startu w igrzyskach olimpijskich w Tokio w skoku wzwyż. Do Japonii jednak nie poleciała. Znalazła się bowiem w trójce białoruskich lekkoatletów, których jednostka ds. Integralności Lekkoatletycznej (AIU) nie dopuściła do startu. Okazało się, że tamtejszy związek lekkoatletyczny nie spełnił wymogów dotyczących badań antydopingowych.

Dwie kandydatki do reprezentacji Polski na igrzyska w Paryżu

Obie zawodniczki o tematach sportowych mówią bez problemów. Żodzik podczas mityngu w Łodzi wygrała, choć skoczyła tylko 1,89 m. Stawka nie była jednak silna, bo od kiedy karierę zakończyła Kamila Lićwinko, w Polsce nie ma zawodniczek na europejskim poziomie. - Z takim wynikiem, to nie mam co myśleć o igrzyskach - przyznała Żodzik.

Cimanouskiej wciąż brakuje kilku setnych sekund do minimum na halowe mistrzostwa świata w Glasgow. Jej rekord życiowy na 60 m to 7,21 s. - Złapał mnie wirus i chorowałam przez trzy tygodnie. Przed zawodami miałam może cztery treningi i wystartowałam w Łodzi. Mimo tego byłam blisko rekordu życiowego. To pokazuje, że forma jest . Jednak żeby pojechać na halowe mistrzostwa świata [minimum 7,19 s - przyp. red.], musiałabym pobić rekord życiowy. Jestem już blisko i może uda się urwać te kilka setnych sekundy - mówi Cimanouska.

Obie poważnieją, gdy tylko słyszą słowa Białoruś albo Ukraina. Znają się, choć rzadko widują - Cimanouska mieszka w Warszawie, a Żodzik w Białymstoku. Kontaktują się zwykle za pomocą mediów społecznościowych. Gdy pytamy sprinterkę o Białoruś: - O tym nie będę mówiła, bo to jest niebezpieczne dla mojej rodziny. Oni wciąż ta mieszkają - odpowiedziała. - W ogóle nie chce nic mówić o Białorusi. To naprawdę niebezpieczne. W Polsce czuję się już jak w domu.

Żodzik powiedziała nam, że do Polski przyjechała w 2022 roku. Kiedy chcemy ustalić datę i pytamy, czy było to przed, czy po ataku Rosji na Ukrainę, od razu zastrzega. - Na temat wojny nic nie powiem. Pytamy więc, co spowodowało, że wyjechała z Białorusi? Żodzik: - Przepraszam, ale to też temat, którego nie chcę poruszać.