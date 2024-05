Występ w polskich barwach wciąż niepewny. Gwiazda czeka na decyzję. Czas ucieka

Nie myślałem od razu, że to może być perełka. Natomiast wiele rzeczy, które wykonywała poprawnie wraz z jej warunkami somatycznymi bacznie przykuwały wzrok. Jednak najbardziej zwróciłem uwagę na coś innego, swego rodzaju błysk w oczach, wyrażający silną chęć do pracy i osiągnięcia czegoś

Białorusinka z polskim obywatelstwem

Żodzik wciąż czeka na decyzję. Czas ucieka

Jak poinformował profil "Athletic News" panel World Athletics zatwierdził szereg zmian barw narodowych, w tym np. trzech Kenijczyków, którzy będą reprezentować Rumunię. Nie ma jednak wciąż formalnej decyzji co do Żodzik.

Jak zasugerował znany sędzia lekkoatletyczny Tomasz Wieczorek, nie jest do końca pewne, że panel zbierze się jeszcze przed końcem czerwca. Do tej pory spotykał się 2-3 razy do roku, co oznaczałoby, że kolejne zebranie będzie po igrzyskach w Paryżu, co byłoby dla Marii Żodzik małym dramatem.