Wysokie loty Piotra Liska. W Poznaniu był atak na sześć metrów

Polak w pierwszej próbie pokonał 5,42 m. Na tej wysokości zawody zakończył Paweł Wojciechowski, który zajął piąte miejsce. Następnie Lisek w drugiej próbie pokonał 5,62 m, by kolejną wysokość - 5,72 m - zaliczyć już przy pierwszym podejściu.

Coraz wyższe loty Piotra Liska

W końcu w drugiej próbie zaliczył 5,82 m i było to wyrównanie najlepszego w tym roku wyniku Polaka. Lisek atakował jeszcze 5,87 m, ale bez sukcesu. Nasz tyczkarz w czasie ME w Rzymie mówił o tym, że musi się ustabilizować na wyższych wysokościach i jak widać swój plan realizuje. Wygląda na to, że w igrzyskach olimpijskich w Paryżu może być stać na naprawdę wysokie skakanie.