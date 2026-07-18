Wyrównany rekord Bukowieckiej. Popis Henriette Jaeger. Niemal sekunda różnicy

Pod koniec czerwca Natalii Bukowieckiej kompletnie nie wyszedł bieg na 400 m w Diamentowej Lidze w Paryżu - jej 50.81 s by ło zdecydowanie najgorszym czasem w tym sezonie. I pojawiły się obawy, czy z dyspozycją nasze medalistki olimpijskiej z Paryża jest wszystko w porządku. A przecież już w połowie sierpnia czeka ją w Birmingham obrona złota w mistrzostwach Europy.

Problem polegał na tym, że Bukowiecka zaczęła rywalizację miesiąc wcześniej od 50.12 s w Bydgoszczy i sama oczekiwała, że wkrótce złamie barierę 50 sekund. To się nie udało, choć była bliska w upalnej Dosze. Wcześniej też pojawiła się obawa o uraz, wycofała się wówczas z DL w Rzymie.

Niemniej znalazła się w cieniu tych, z którymi w Birmingham ma walczyć o medale, zwłaszcza znacznie młodszych od siebie Lurdes Glorii Manuel i Henriette Jaeger. Ale nie tylko, bo nawet Lieke Klaver jest już bardzo szybka.

- Wszystkie siły skierowane są na to, by tę szczytową formę mieć w Birmingham. Ta pierwsza część sezonu odbyła się bez zakłóceń, może poza cyferkami - mówił w programie "Lekkie Gadki" w TVP Sport Marek Rożej, trener naszej trzykrotnej medalistki olimpijskiej. I uspokajał fanów zawodniczki Podlasia Białystok.

Przed startem w Birmingham Bukowiecka długo trenowała w Spale. Zaplanowany start w Londynie nie został odwołany, później są jeszcze mistrzostwa Polski.

I dziś w stolicy Anglii Natalia zmierzyła się po raz kolejny m.in. z Marileidy Paulino i właśnie z Jaeger.

Diamentowa Liga w Londynie. Świetna połowa dystansu u Natalii Bukowieckiej. I ambitna walka na finiszu

Na London Olympic Stadium Bukowiecka ustanowiła swój rekord Polski - to 48.90 s uzyskała tuż przed igrzyskami w Paryżu, wtedy była w wybitnej formie. Ale rywalizacji nie wygrała - rekord całego cyklu pobiła wówczas Nickisha Pryce, niedawno wynik Jamajki przebiła właśnie Marileidy Paulino. Czyli aktualna mistrzyni olimpijska i wicemistrzyni świata.

Marileidy Paulino i Henriette Jaeger. Londyn 2026 Glyn Kirk AFP

Dziś Bukowiecka znalazła się na siódmym torze - goniła Pryce, za nią zaś ustawiono Paulino. Problemem Polki w tych ostatnich biegach był kiepski start, a właściwie - pierwsza połowa dystansu. Dziś zobaczyliśmy tę mocniejszą wersję Natalii - owszem, Pryce ruszyła na wyższym biegu, ale później okazało się, że przesadziła. Paulino z kolei pobiegła tak jak we wcześniejszych startach - zostawiając wszystko na ostatnią prostą.

Polka w połowie dystansu była m.in. o kilka setnych przed Jaeger i Paulino, miała 23.78 s. Później już po prostu nie była w stanie utrzymać takiego tempa. Dominikanka zaś zaimponowała na ostatniej prostej, Norweżka ambitnie walczyła do samego końca o każdą setną, choć na triumf nie miała szans. Niemal zatrzymała się zaś na kratach Pryce, choć prowadziła o pół sekundy jeszcze na wyjściu na prostą.

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Bukowiecka ambitnie finiszowała, z siódmej pozycji na 350. metrze przesunęła się na piątą. A do czwartej Pryce zabrakło jednej setnej, właściwie kilku centymetrów dystansu. Czas Polki to 50.10 s - wyrównany został rekord sezonu z Dohy. I to powinno cieszyć.

Wygrała zaś Paulino - z wynikiem 48.97 s. Druga Jaeger uzyskała 49.15 s - to nowy rekord Norwegii. I potężny sygnał przed mistrzostwami Europy.

Diamentowa Liga w Londynie. Bieg na 400 metrów

1. Marileidy Paulino (Dominikana) - 48.97 s

2. Henriette Jaeger (Norwegia) - 49.15 s (rekord kraju)

3. Stacey Ann Williams (Jamajka) - 49.52 s

4. Nickisha Pryce (Jamajka) - 50.09 s

5. Natalia Bukowiecka (Polska) - 50.10 s

6. Roxana Gomez (Kuba) - 50.14 s

7. Yemi Mary John (Wielka Brytania) - 50.24 s

8. Charlotte Henrich (Wielka Brytania) - 50.45 s

Marileidy Paulino i Natalia Bukowiecka JEWEL SAMAD AFP

Henriette Jaeger, Rzym 2026 DOMENICO CIPPITELLI AFP





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