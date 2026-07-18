Wyrównany rekord Bukowieckiej. Popis Henriette Jaeger. Niemal sekunda różnicy
Po kiepskim występie Natalii Bukowieckiej w Diamentowej Lidze w Paryżu pojawiły się obawy, co z formą najlepszej polskiej specjalistki od 400 metrów tuż przed ME. Podopieczna trenera Marka Rożeja na trzy tygodnie zaszyła się w Spale, dziś w końcu pokazała się na stadionie. Znów w DL, tym razem w Londynie. Nie było słabego początku, pojawił się problem w połowie dystansu, ale też i ambitna końcówka. Bukowiecka wyrównała rekord sezonu - ten wynosi 50.10 s. Tuż przed rywalizacją w Birmingham znów błysnęła jednak Henriette Jaeger. I to w jakim stylu!
Pod koniec czerwca Natalii Bukowieckiej kompletnie nie wyszedł bieg na 400 m w Diamentowej Lidze w Paryżu - jej 50.81 s by ło zdecydowanie najgorszym czasem w tym sezonie. I pojawiły się obawy, czy z dyspozycją nasze medalistki olimpijskiej z Paryża jest wszystko w porządku. A przecież już w połowie sierpnia czeka ją w Birmingham obrona złota w mistrzostwach Europy.
Problem polegał na tym, że Bukowiecka zaczęła rywalizację miesiąc wcześniej od 50.12 s w Bydgoszczy i sama oczekiwała, że wkrótce złamie barierę 50 sekund. To się nie udało, choć była bliska w upalnej Dosze. Wcześniej też pojawiła się obawa o uraz, wycofała się wówczas z DL w Rzymie.
Niemniej znalazła się w cieniu tych, z którymi w Birmingham ma walczyć o medale, zwłaszcza znacznie młodszych od siebie Lurdes Glorii Manuel i Henriette Jaeger. Ale nie tylko, bo nawet Lieke Klaver jest już bardzo szybka.
- Wszystkie siły skierowane są na to, by tę szczytową formę mieć w Birmingham. Ta pierwsza część sezonu odbyła się bez zakłóceń, może poza cyferkami - mówił w programie "Lekkie Gadki" w TVP Sport Marek Rożej, trener naszej trzykrotnej medalistki olimpijskiej. I uspokajał fanów zawodniczki Podlasia Białystok.
Przed startem w Birmingham Bukowiecka długo trenowała w Spale. Zaplanowany start w Londynie nie został odwołany, później są jeszcze mistrzostwa Polski.
I dziś w stolicy Anglii Natalia zmierzyła się po raz kolejny m.in. z Marileidy Paulino i właśnie z Jaeger.
Diamentowa Liga w Londynie. Świetna połowa dystansu u Natalii Bukowieckiej. I ambitna walka na finiszu
Na London Olympic Stadium Bukowiecka ustanowiła swój rekord Polski - to 48.90 s uzyskała tuż przed igrzyskami w Paryżu, wtedy była w wybitnej formie. Ale rywalizacji nie wygrała - rekord całego cyklu pobiła wówczas Nickisha Pryce, niedawno wynik Jamajki przebiła właśnie Marileidy Paulino. Czyli aktualna mistrzyni olimpijska i wicemistrzyni świata.
Dziś Bukowiecka znalazła się na siódmym torze - goniła Pryce, za nią zaś ustawiono Paulino. Problemem Polki w tych ostatnich biegach był kiepski start, a właściwie - pierwsza połowa dystansu. Dziś zobaczyliśmy tę mocniejszą wersję Natalii - owszem, Pryce ruszyła na wyższym biegu, ale później okazało się, że przesadziła. Paulino z kolei pobiegła tak jak we wcześniejszych startach - zostawiając wszystko na ostatnią prostą.
Polka w połowie dystansu była m.in. o kilka setnych przed Jaeger i Paulino, miała 23.78 s. Później już po prostu nie była w stanie utrzymać takiego tempa. Dominikanka zaś zaimponowała na ostatniej prostej, Norweżka ambitnie walczyła do samego końca o każdą setną, choć na triumf nie miała szans. Niemal zatrzymała się zaś na kratach Pryce, choć prowadziła o pół sekundy jeszcze na wyjściu na prostą.
Bukowiecka ambitnie finiszowała, z siódmej pozycji na 350. metrze przesunęła się na piątą. A do czwartej Pryce zabrakło jednej setnej, właściwie kilku centymetrów dystansu. Czas Polki to 50.10 s - wyrównany został rekord sezonu z Dohy. I to powinno cieszyć.
Wygrała zaś Paulino - z wynikiem 48.97 s. Druga Jaeger uzyskała 49.15 s - to nowy rekord Norwegii. I potężny sygnał przed mistrzostwami Europy.
- 1. Marileidy Paulino (Dominikana) - 48.97 s
- 2. Henriette Jaeger (Norwegia) - 49.15 s (rekord kraju)
- 3. Stacey Ann Williams (Jamajka) - 49.52 s
- 4. Nickisha Pryce (Jamajka) - 50.09 s
- 5. Natalia Bukowiecka (Polska) - 50.10 s
- 6. Roxana Gomez (Kuba) - 50.14 s
- 7. Yemi Mary John (Wielka Brytania) - 50.24 s
- 8. Charlotte Henrich (Wielka Brytania) - 50.45 s