Wypadek mistrzyni podczas zawodów. Organizatorzy proszą o modlitwę

Do mrożących krew w żyłach scen doszło podczas zawodów lekkoatletycznych organizowanych przez Sir Walter Running, Pop Up Miles, w Karolinie Północnej we wtorek, 16 czerwca. W trakcie rywalizacji brązowa medalistka olimpijska i mistrzyni świata na dystansie 1500 metrów, Jennifer Simpson, nagle straciła przytomność, z impetem upadła na bieżnię i przestała oddychać. Sportsmence na pomoc błyskawicznie ruszyły służby medyczne, które rozpoczęły resuscytację krążeniowo-oddechową. Użyto także defibratora zewnętrznego. Stan 39-latki był na tyle poważny, że ostatecznie przetransportowana została ona do pobliskiego szpitala.

Kolejnego dnia organizatorzy zawodów zamieścili w mediach społecznościowych oficjalny komunikat, w którym ujawniono najnowsze informacje na temat stanu zdrowia mistrzyni świata. "Jesteśmy niezmiernie wdzięczni osobom, które natychmiast zareagowały, a także ratownikom medycznym i personelowi medycznemu, którzy zajęli się tą sytuacją z taką troską, pilnością i profesjonalizmem. Jenny otrzymuje doskonałą opiekę medyczną, a nasze myśli są z nią i jej rodziną w tym trudnym czasie. Prosimy, abyście nadal pamiętali o Jenny i jej rodzinie w swoich modlitwach, gdyż wszyscy mamy nadzieję, że wszystko ułoży się jak najlepiej. Jenny otrzymuje doskonałą opiekę medyczną. W tym trudnym czasie nasze myśli są z nią i jej rodziną" - przekazano.

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Jennifer Simpson miała karierę obfitą w sukcesy. Sięgnęła po olimpijski medal

Jennifer Simpson przez lata reprezentowała Stany Zjednoczone na arenie międzynarodowej pod panieńskim nazwiskiem Barringer. W 2010 roku wyszła jednak za mąż za Jasona Simpsona i od tamtej pory posługiwała się nazwiskiem męża. Już jako Jenny Simpson Amerykanka osiągała największe sukcesy na czele z brązowym medalem igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro w 2015 roku. Ponadto biegaczka z USA sięgała jeszcze po złoto mistrzostw świata w 2011 roku i dwa wicemistrzostwa świata w latach 2013 i 2017. Sukcesy Amerykanka osiągała także w Diamentowej Lidze. W sezonie 2014 była najlepszą zawodniczką tych rozgrywek na dystansie 1500 metrów.

39-latka jakiś czas temu oficjalnie zakończyła profesjonalną karierę lekkoatletyczną i obecnie pracuje jako dyrektor ds. biegania (Chief Running Officer) w firmie Fleet Feet.

Jennifer Simpson ADRIAN DENNIS AFP

Jennifer Simpson JEWEL SAMAD AFP





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