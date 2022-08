Wyliczono, ile medali dla Polaków w mistrzostwach Europy. Znów tyle samo

Polska ekipa będzie liczyła 81 osób - 42 kobiety i 39 mężczyzn. Według Athletics Weekly sięgną po 12 medali. Gdyby się ta liczba potwierdziła, Polacy wyrównaliby osiągnięcie z trzech ostatnich mistrzostw. Tyle medali przywieźli z Berlina (2018), Amsterdamu (2016) i Zurychu (2014). Więcej razy na podium mają stanąć kobiety (siedem) niż mężczyźni.

Cztery złote medale

Cztery lata temu w stolicy Niemiec Polacy zdobyli siedem złotych medali. Teraz prognozy Athletics Weekly nie są aż tak optymistyczne. Na najwyższym stopniu podium widzą tylko czwórkę Polaków - Katarzynę Zdziebło w chodzie sportowym i sztafetę 4x400 m kobiet. Polka pokazała wielką formę w mistrzostwach świata w Eugene, w których dwa razy zdobyła srebrne medale.

Po złoto ma także sięgnąć kobieca sztafeta 4x400 m, choć w Eugene nie awansowała nawet do finału. Jeśli jednak zsumować najlepsze czasy w tym sezonie Polek, to rzeczywiście są faworytkami w tej konkurencji.

Pewniakiem do tytułu mistrza Europy jest też mistrz świata z Eugene Paweł Fajdek. W gronie potencjalnych złotych medalistów Athletics Weekly wymienia także Patryka Dobka. Choć Polak w tym sezonie nie biega tak szybko jak w poprzednim, kiedy sięgnął po mistrzostwo olimpijskie, to jest faworytem do złota.

Po cztery srebrne i brązowe

"Powinien minimalnie wygrać z Holendrem Tony van Diepenem. Stawka jest jednak bardzo wyrównana, bo 20 zawodników biega poniżej na 800 metrów poniżej minuty i 45 sekund" - dodaje Athletics Weekly.

Do srebrnych medali typowani są Wojciech Nowicki i Malwina Kopron (rzut młotem), Sofia Ennaoui (1500 m) i Natalia Kaczmarek (400 m). Polak kolejny raz zmierzy się ze swoim rodakiem, z którym ostatnio przegrał w Eugene. Główną rywalką do złota dla Kaczmarek będzie Femke Bol. Ostatnio zmierzyły się w Chorzowie na Diamentowej Lidze i Holenderka była minimalnie szybsza.

Brązowe medale Athletics Weekly rezerwuje dla Pii Skrzyszowskiej (100 m ppł), Adrianna Sułek (siedmiobój), Konrad Bukowiecki (pchnięcie kulą) i sztafeta 4 x 400 m mężczyzn.

Szóstka tuż poza podium

Blisko medali (czwarte miejsce) mają być Anna Kiełbasińska (400 m), Karol Zalewski (400 m), Olga Niedziałek (chód), Damian Czykier (110 m ppł), Michał Haratyk (kula). Szanse najlepszej polskiej sprinterki Ewy Swobody oceniane są na piąte miejsce na 100 metrów.