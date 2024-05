Choć Anita Włodarczyk w swoim dorobku ma już trzy złote medale wywalczone na igrzyskach olimpijskich, sama zaznacza, że wciąż jest głodna sukcesów w sporcie . Przed nią ważna impreza w tym roku."Nadal mam wielką motywację do treningów. Tym bardziej że już na horyzoncie igrzyska olimpijskie w Paryżu . Za kilka dni ruszam z przygotowaniami. Takie mam marzenie, taki mam cel. Zawsze podchodziłam do każdej imprezy mistrzowskiej tak, żeby przywieźć złoty medal. Stawiam sobie zawsze wysoko poprzeczkę" - oznajmiła 38-latka w Podcaście Olimpijskim Interii.

Młociarka do rozgrywek w Paryżu przygotowuje się w słonecznym Katarze. W maju jednak na krótko zawita do kraju, gdzie za kilka miesięcy będzie rywalizowała o medale. Ma ważny powód.

Anita Włodarczyk nie mogła się powstrzymać. Co za reakcja

Zawodniczka w kwietniu na chwilę oderwała się od treningów i poleciała do Francji. Wspólnie z innymi reprezentantami Polski wzięła udział w oficjalnej prezentacji strojów olimpijskich przygotowanych przez markę Adidas. Wydarzenie odbyło się w Paryżu. Po wszystkim utytułowana sportsmenka wróciła do Kataru. Tam również miała powody do świętowania.