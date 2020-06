Wygrane Kalitty i Liska w drugiej odsłonie Orlen TVP Sport Cup

Piotr Lisek wynikiem 5,60 wygrał rywalizację tyczkarzy zorganizowaną w ramach drugiego z sześciu mityngów cyklu "Czwartki z lekkoatletyką – Orlen TVP Sport Cup". Wśród kobiet triumfowała Victoria Kalitta, która zaliczyła próbę na wysokości 4 m.

Lisek był już pewny zwycięstwa, gdy poradził sobie z poprzeczką zawieszoną na 5,20. Pewnie uporał się też z 5,40, a w drugim podejściu zaliczył 5,60. Wszystkie trzy próby na 5,70 zakończyły się niepowodzeniem.

Drugi był specjalizujący się w wieloboju Paweł Wiesiołek, który wynikiem 5 m poprawił rekord życiowy ze stadionu. Trzecie miejsce zajął Sebastian Chmara, syn słynnego wieloboisty - 4,80.



Taką samą wysokość co Kalitta uzyskała też Kamila Przybyła, ale ona zrobiła to dopiero w trzeciej próbie, a zwyciężczyni w drugiej. Trzecia lokata przypadła Annie Łyko - 3,80.



Tydzień temu na parkingu przed siedzibą Telewizji Polskiej rywalizowano w pchnięciu kulą. W kolejny czwartek startujący w tej konkurencji zaprezentują się tam ponownie.



"Lekkoatletyczne Czwartki" to pierwsze zawody polskich lekkoatletów po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa.