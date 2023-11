Wydarzenie, które zmieniło mistrza świata. "Mam podwójną motywację"

Lista sukcesów Polaka jest długa. Najważniejsze to złoto mistrzostw świata w Daegu w 2011 roku. Wynik 5,90 m dał mu wygraną. Potem Wojciechowski był brązowym medalistą mistrzostw świata (2015), wicemistrzem Europy (2014), a w hali zdobył jeszcze złoto (2019) i brąz (2017) mistrzostw Europy. Jest też 10-krotnym medalistą mistrzostw Polski.

Teraz celem jest zakwalifikowanie się na igrzyska olimpijskie w Paryżu. To ma być zwieńczenie kariery Wojciechowskiego. Do rywalizacji w stolicy Francji zakwalifikuje się 32 tyczkarzy. World Athlteics i Polski Związek Lekkiej Atletyki ustaliły takie samo minimum - 5,82 m. By pojechać na igrzyska, trzeba albo uzyskać taki wynik, albo dostać się dzięki wysokiemu miejscu w rankingu.