"Nie chcę stać na starcie obok nich"

Cimanouska od samego początku twardo podchodziła do kwestii wojny w Ukrainie i występów zawodników z Rosji i Białorusi na międzynarodowych zawodach. " Ci, którzy zostali, są za Łukaszenką i za wojną w Ukrainie . Nie chcę startować z nimi na jednym torze. Może to mocna opinia, ale nie chcę stać obok nich. I myślę, że dużo jest takich jak ja" - mówiła po mityngu Copernicus Cup w Toruniu .

Sprinterka długo musiała czekać na swoją szansę, ale ostatecznie World Athletics zgodził się na skrócenie jej karencji i od niedawna Cimanouska może reprezentować Polskę, z którą jest bardzo związana. To dla niej wielka chwila, bo ostatnie lata to dla niej bardzo trudny czas, w którym musiała zmagać się z wieloma trudnościami, nie tylko zresztą natury formalnej, ale i sportowej, bo nie omijały jej urazy. Przyznawała zresztą nawet, że chciała już skończyć ze sportem .

Minęły prawie dwa lata. Mówiłam o tym i próbowałam zwrócić na siebie uwagę światowych władz, bo wyglądało na to, że sprawy nie posuwają się naprzód. Przez te dwa lata nie miałam prawie żadnych informacji. Nie wiedziałam czy kwarantanna zostanie zniesiona i nie miałam nawet pojęcia, czy będę mogła ostatecznie wziąć udział w igrzyskach olimpijskich w Paryżu

Może startować dla Polski, Rosjanie wpadli w furię

"Na razie w Białorusi myślą o tym, by takich sportowców, jak ja, którzy uciekli z kraju, pozbawiać obywatelstwa. To byłaby dla mnie chyba najlepsza opcja, bo wtedy World Athletics nie miałoby wyjścia i musiałoby zmienić mi obywatelstwo. Może nawet wtedy, gdyby pozbawiono mnie białoruskiego obywatelstwa, nie musiałabym odbywać karencji. Czekam zatem na to aż pozbawią mnie białoruskiego obywatelstwa" - mówiła w rozmowie z Tomaszem Kalembą z Interii Cimanouska, na kilka dni przed oficjalnym skróceniem jej karencji przez World Athletics.