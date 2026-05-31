Wszystko ustawione pod rekord Niemca. Polak popsuł święto w Dreźnie

Andrzej Grupa

Kilkoro reprezentantów Polski wybrało się do Drezna na mityng Goldenes Oval - mający rangę World Athletics Continental Tour Silver. A wśród nich Bartosz Kitliński, który ledwie dwa dni temu walczył w memoriale Ireny Szewińskiej na 800 metrów. W Niemczech biegł na 1000 metrów, w mocnej stawce, z szóstym zawodnikiem ostatnich mistrzostw świata w Tokio Robertem Farkenem, ale też niezłymi biegaczami z Afryki. I na ostatniej prostej w imponujący sposób... sprawił gospodarzom psikusa.

Bartosz Kitliński w kapitalnym stylu pokonał na finiszu Roberta Farkenascreen za Eurosportemmateriał zewnętrzny

Do mistrzostw Europy, czyli najważniejszej imprezy dla polskich lekkoatletów w 2026 roku, zostało jeszcze 2,5 miesiąca, większość naszych kandydatów do występu w Birmingham zaczęła już swoje starty. Najlepsi mają już względny spokój co do minimów, te można było zbierać od końca lipca zeszłego roku. Tyle że w niektórych konkurencjach może to nie wystarczyć.

Ciekawa sytuacja jest choćby w rywalizacji na 800 metrów. Tam mamy przecież Macieja Wyderkę, Filipa Ostrowskiego i Patryka Sieradzkiego, którzy - w teorii - już swoje zadanie zrobili. Tyle że chęć startu ma zapewne też Mateusz Borkowski, wysoko w rankingu jest Jakub Chmielarz, za pomnieć nie można o Bartoszu Kitlińskim. Zwłaszcza po tym, co 22-latek pokazał w ostatnich dniach.

Goldenes Oval w Dreźnie. Świetny finisz Bartosza Kitlińskiego. Polak najlepszy na 1000 metrów

Rok temu główną imprezą dla zawodnika AZS UMCS Lublin były lipcowe mistrzostwa kontynentu do lat 23. Błysnął już w czerwcu, 1:44.77 uzyskane w Montreuil imponowało, bo przecież niewielu reprezentantom Polski w tak młodym wieku udało się przebiec dwa okrążenia aż tak szybko. Tyle że w Bergen nie poszło, zasady awansu do finały były dość brutalne, Kitliński taktycznie przegrał swoją rywalizację.

Pod koniec roku wystąpił w zmaganiach przełajowych, halę odpuścił. A dziewięć dni temu zaczął nowy sezon, od świetnego biegu na 1500 metrów w Akademickich Mistrzostwach Polski w Lublinie (3:40.31). W piątek zajął szóstą pozycję w memoriale Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy na 800 metrów (1:46.48, niewielka strata do drugiego Ostrowskiego). A już w niedzielę pojawił się w Dreźnie. I pokazał swój olbrzymi potencjał.

Dwóch biegaczy w trakcie rywalizacji na stadionowej bieżni, pomiędzy nimi wybuchający płomień przyciągający uwagę swoją intensywnością.
Bartosz Kitliński (z lewej), za nim Robert Farken ROBERT MICHAEL/DPAAFP

Organizatorzy mityngu Goldenes Oval w programie umieścili nietypowy dystans 1000 metrów. O tyle ciekawy, że trochę zrównujący szanse zawodników, którzy biegają tak 800 i 1500 metrów. Choć wiadomo też, że są tacy, którzy potrafią je świetnie łączyć.

Faworytem był Robert Farken, miał próbować atakować rekord Niemiec. A mówimy o zawodniku, który jesienią - w mistrzostwach świata w Tokio - zajął szóstą pozycję w finale na 1500 metrów.

Stawkę prowadził Ferguson Rotich - wiekowy już Kenijczyk, który kiedyś był jednym z najlepszych na 800 metrów. Choćby wicemistrzem olimpijskim z Tokio, gdy finiszował tuż przed naszym Patrykiem Dobkiem. Nadawał mocne tempo, 800 metrów pokonał w niespełna 110 sekund. Gdy zszedł z bieżni, prowadzili Farken z Kenijczykiem Nicholasem Kiplangatem Kebenei. A Kitliński sprytnie, od wewnętrznej, wyprzedził Etiopczyka Yohanesa Teferę.

Przy wyjściu na ostatnią prostą Kitliński zaatakował. Wyprzedził Farkena, wytrzymał kontrę rywala. 2:17.07 - to jego czas na mecie, czwarty w historii polskiej LA. Niemiec stracił jedną dziesiątą.

Trzeci był Kebenei (2:17.79), czwarty zaś - Tefera (2:18.74).

Zawodnik lekkoatletyczny stoi na bieżni, ręce ma oparte na biodrach, a wzrok skierowany w górę. Ma na sobie żółto-zieloną koszulkę z numerem startowym i nazwiskiem "Kitliński".
Bartosz KitlińskiMarcin Golba/Nur Photo via AFPAFP


