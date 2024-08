To koniec sprawy odebrania złotego medalu igrzysk paralimpijskich w Paryżu Róży Kozakowskiej. Komisja odwoławcza podtrzymała jej dyskwalifikację, o czym poinformowało w nadesłanym komunikacie biuro prasowe Polskiego Komitetu Paralimpijskiego.

Przypomnijmy, że 35-latka zajęła pierwsze miejsce w konkursie rzutu maczugą, ale została zdyskwalifikowana z powodu nieprawidłowości technicznych. Sędziowie przychylili się do zgłoszenia, jakie złożyli im Brazylijczycy. Media z Ameryki Południowej pisały o tym, że Kozakowska miała mieć krzesło naruszające przepisy. Z kolei attache prasowy reprezentacji Michał Pol twierdził, że przyczyną była poduszka pod głowę mająca nieprawidłowy rozmiar. Jak wyjaśnił PKPar, sprawa dotyczyła właśnie poduszki.

"Posiedzenie komisji odwoławczej odbyło się dziś przed południem, niestety jej decyzja była dla nas niekorzystna. Przyjmujemy to orzeczenie do wiadomości , takie są prawa sportu i jego rygorystyczne procedury, musimy się z nimi liczyć. Po igrzyskach, gdy opadną zrozumiałe emocje, wszczęte zostanie transparentne, wnikliwe postępowanie , które będzie miało na celu wyjaśnienie sytuacji" - napisało w oświadczeniu wspomniane biuro prasowe.