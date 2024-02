W niedzielę odbędą się biegi sztafetowe 4x400 m. Jeśli Polacy awansują do finału, to nie można wykluczyć, że znajdą się w czołowej trójce. Do Glasgow nie pojechała wicemistrzyni świata ze stadionu Natalia Kaczmarek, która w tym roku nie startuje w hali. W kobiecej sztafecie znajdą się m.in. doświadczone Justyna Święty-Ersetic i Marika Popowicz-Drapała.