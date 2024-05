"Wstyd". Gwiazda reprezentacji Polski nie przebierała w słowach. Nic na to nie wskazywało

Bilet jest, megazasłużony dla całej drużyny. Nie ukrywam, że ten medal jest tylko przystankiem do tego, co chciałabym osiągnąć w tym sezonie. Bardzo ważny, bo u mnie ciągle trwa sinusoida - raz jest lepiej, raz jest gorzej. Ten bieg dodał mi takiego "kopniaka", motywacji i mam nadzieję, że już za parę miesięcy w tak dużym teamie będziemy mogli spełniać nasze marzenia

"Wstyd". Polska mistrzyni olimpijska nie przebierała w słowach

"Pierwsze emocje po sobotnim starcie już troszkę opadły (jeśli można tak powiedzieć)... Złość, rozgoryczenie, niezrozumienie, wstyd, ale przede wszystkim ogromny zawód.. Zawód samej siebie, trenera i was wszystkich. Nic na treningach nie wskazywało na to, że wszystko tak się potoczy.. Chyba po raz pierwszy w życiu czterysetka tak mnie zajechała i sponiewierała..." - napisała w mediach społecznościowych biegaczka.

~ dodała we wpisie na Facebooku.

No nic... Biorę ten wynik na klatę, zbieram swoje cztery litery, wyciągam wnioski i postaram się walczyć dalej

To wszystko w odniesieniu do występu w Memoriale Janusza Kusocińskiego na Stadionie Śląskim. Konkurencję, która była jedną z głównych atrakcji całej imprezy, wygrała Natalia Kaczmarek z bardzo dobrym czasem 50,42. Pozostałe rywalki zostały daleko w tyle, druga na mecie w tej serii Laviai Nielsen miała rezultat 51,47. Na czwartej pozycji finiszowała Marika Popowicz-Drapała, za nią uplasowały się Iga Baumgart-Witan i Kinga Gacka.

Święty-Ersetic była dopiero ósma, do tego z czasem 53,68 , co nawet w drugiej, słabszej serii, dawałoby jej dalszą lokatę, za kilkoma kolejnymi Polkami.

Nic dziwnego, że była wściekła na siebie po tym, co zaprezentowała. Z drugiej strony, choć to niepokojący sygnał przed mistrzostwami Europy i igrzyskami w Paryżu, to słabszy dzień może zdarzyć się każdemu i zawsze. A gwiazda taka, jak Justyna Święty-Ersetic, już dawno osiągnęła tyle, że nie musi się samobiczować.