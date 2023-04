Wstrząsające wyznanie lekkoatletki. "To nie był ciemny zaułek, ani nieznany sprawca"

Wstrząsające wyznanie lekkoatletki

To jednak nic, przy tym, co przeszła przed laty. Meijer zdecydowała się na szczere wyznanie. Szwedka zdradziła, że w dzieciństwie była przez kilka lat gwałcona i to przez osobę dobrze znaną w jej kręgach. Choć od tamtych wydarzeń minęło ponad dziesięć lat, to Meijer dopiero teraz zdecydowała się na to, by to z siebie wyrzucić za pośrednictwem Storasyster. To pozarządowa organizacja feministyczna non-profit, która działa na rzecz wspierania osób, które padły ofiarą przemocy seksualnej.