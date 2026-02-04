Wstrząs w lekkoatletycznym świecie. Medalistka z Paryża zawieszona
Nie ma znaczenia to, czy jest się medalistą igrzysk olimpijskich, czy sportowcem stawiającym pierwsze kroki w profesjonalnej rywalizacji - przepisy antydopingowe obowiązują wszystkich. I każdy zawodnik musi poddać się badaniom, jeśli tylko zajdzie taka konieczność. A to oznacza obowiązek podawania miejsca pobytu w określonych godzinach. Dwa razy można o tym zapomnieć, trzeci przypadek jest już karany. I to właśnie spotkało niespodziewaną medalistką IO w Paryżu Alyshę Newman.
Komunikat Niezależnej Komisji ds. Etyki w Lekkoatletyce (AIU) jest bezwględny - Alysha Newman złamała przepisy antydopingowe. Nie została "złapana" pod wpływem niedozwolonych substancji, ale zrobiła to samo, co kiedyś spotkało m.in. Salwę Eid Naser, wicemistrzynię igrzysk w Paryża, byłą mistrzynię świata z Dohy (2019), aktualną brązową medalistkę z Tokio. A poprzedni start w Tokio, w igrzyskach w 2021 roku, właśnie z tego powodu ominęła.
Kanadyjka Alysha Newman też trzykrotnie ominęła badania antydopingowe. Albo też inaczej: kontrolerzy nie znaleźli jej w miejscu, w którym być powinna. A to sam zawodnik wyznacza owo miejsce i godzinne okienko czasowe każdego dnia w specjalnym systemie - w aplikacji mobilnej. Jednym pasują godziny ranne, innym - wieczorne.
I właśnie dziś poinformowano, że medalistka z Paryża została formalnie zawieszona do czasu wyjaśnienia sprawy. Jeszcze nie zdyskwalifikowana, ale zawieszona.
Taką sytuację miała 2,5 roku temu rekordzistka świata na 100 m przez płotki Tobi Amusan, tuż przed mistrzostwami w Budapeszcie. A tam broniła złotego medalu w Eugene. Cztery tygodnie przed startem AIU poinformowała o tymczasowym zawieszeniu Nigeryjki, za ominięcie trzech testów. Amusan się odwołała, została dopuszczona do zawodów, sprawę anulowano. W stolicy Węgier nie obroniła jednak tytułu, skończyła szósta.
Alysha Newman zawieszona przez AIU. Jest już oficjalny komunikat
Brązowy medal zdobyty przez Alyshę Newman na Stade de France w Paryżu był jednak małą niespodzianką. Kanadyjka nie odnosiła wcześniej większych sukcesów na globalnych imprezach, choć w 2019 roku pokonała 4.82 m w dwóch mityngach Diamentowej Ligi - a to solidna wysokość. W Paryżu dała zwycięstwo, w Zurychu - trzecie miejsce.
W olimpijskim sezonie 2024 błysnęła jednak już w lutym - triumfowała w prestiżowych zawodach All Star Perche w Clermont-Ferrand, skoczyła 4.83 m. A rywalizację panów wygrał Armand Duplantis.
W boju o olimpijski medal pokonała Angelicę Moser czy Amálie Švábíkovą, choć one skoczyły 4.80 m. Kanadyjka zaś w drugiej próbie zaliczyła 4.85 m, bijąc rekord Kanady. Na 4.90 m poległa, tej wysokości nie zaliczyła też druga Katie Moon. Złoto trafiło w ręce Australijki Niny Kennedy - pokonała 4.90 m.
W poprzednim sezonie Newman pojawiła się zimą w Ostrawie na Czech Indoor Gala (druga pozycja, 4.50 m), w maju powalczyła jeszcze w Diamentowej Lidze, najpierw w Dosze, później w Rabacie. I zakończyła sezon, opuściła mistrzostwa świata w Tokio. W mediach społecznościowych zaznaczała jednak, że jej celem są igrzyska w Los Angeles w 2028 roku. Kilka dni temu publikowała filmy z treningów, przygotowywała się do sezonu.
Teraz grozi jej jednak dwuletnia dyskwalifikacja.