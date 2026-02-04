Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wstrząs w lekkoatletycznym świecie. Medalistka z Paryża zawieszona

Nie ma znaczenia to, czy jest się medalistą igrzysk olimpijskich, czy sportowcem stawiającym pierwsze kroki w profesjonalnej rywalizacji - przepisy antydopingowe obowiązują wszystkich. I każdy zawodnik musi poddać się badaniom, jeśli tylko zajdzie taka konieczność. A to oznacza obowiązek podawania miejsca pobytu w określonych godzinach. Dwa razy można o tym zapomnieć, trzeci przypadek jest już karany. I to właśnie spotkało niespodziewaną medalistką IO w Paryżu Alyshę Newman.

Atletka w sportowym stroju obejmuje osobę w czerwonej koszulce przy barierce na stadionie, w tle widownia i elementy stadionu z napisem Paris 2024.
Alysha Newman niespodziewanie zdobyła olimpijski brąz w Paryżu - bijąc rekord KanadyDaniela Porcelli/Eurasia Sport ImagesGetty Images

Komunikat Niezależnej Komisji ds. Etyki w Lekkoatletyce (AIU) jest bezwględny - Alysha Newman złamała przepisy antydopingowe. Nie została "złapana" pod wpływem niedozwolonych substancji, ale zrobiła to samo, co kiedyś spotkało m.in. Salwę Eid Naser, wicemistrzynię igrzysk w Paryża, byłą mistrzynię świata z Dohy (2019), aktualną brązową medalistkę z Tokio. A poprzedni start w Tokio, w igrzyskach w 2021 roku, właśnie z tego powodu ominęła.

Kanadyjka Alysha Newman też trzykrotnie ominęła badania antydopingowe. Albo też inaczej: kontrolerzy nie znaleźli jej w miejscu, w którym być powinna. A to sam zawodnik wyznacza owo miejsce i godzinne okienko czasowe każdego dnia w specjalnym systemie - w aplikacji mobilnej. Jednym pasują godziny ranne, innym - wieczorne.

    I właśnie dziś poinformowano, że medalistka z Paryża została formalnie zawieszona do czasu wyjaśnienia sprawy. Jeszcze nie zdyskwalifikowana, ale zawieszona.

    Taką sytuację miała 2,5 roku temu rekordzistka świata na 100 m przez płotki Tobi Amusan, tuż przed mistrzostwami w Budapeszcie. A tam broniła złotego medalu w Eugene. Cztery tygodnie przed startem AIU poinformowała o tymczasowym zawieszeniu Nigeryjki, za ominięcie trzech testów. Amusan się odwołała, została dopuszczona do zawodów, sprawę anulowano. W stolicy Węgier nie obroniła jednak tytułu, skończyła szósta.

    Lekkoatletka w stroju sportowym wykonuje skok o tyczce uniesiona w powietrzu, mocno skupiona na swoim zadaniu, tło stanowi arena zadaszona.
    Alysha NewmanMILLEREAU PHILIPPEAFP

    Alysha Newman zawieszona przez AIU. Jest już oficjalny komunikat

    Brązowy medal zdobyty przez Alyshę Newman na Stade de France w Paryżu był jednak małą niespodzianką. Kanadyjka nie odnosiła wcześniej większych sukcesów na globalnych imprezach, choć w 2019 roku pokonała 4.82 m w dwóch mityngach Diamentowej Ligi - a to solidna wysokość. W Paryżu dała zwycięstwo, w Zurychu - trzecie miejsce.

    W olimpijskim sezonie 2024 błysnęła jednak już w lutym - triumfowała w prestiżowych zawodach All Star Perche w Clermont-Ferrand, skoczyła 4.83 m. A rywalizację panów wygrał Armand Duplantis.

    W boju o olimpijski medal pokonała Angelicę Moser czy Amálie Švábíkovą, choć one skoczyły 4.80 m. Kanadyjka zaś w drugiej próbie zaliczyła 4.85 m, bijąc rekord Kanady. Na 4.90 m poległa, tej wysokości nie zaliczyła też druga Katie Moon. Złoto trafiło w ręce Australijki Niny Kennedy - pokonała 4.90 m.

    Szczęśliwa sportsmenka w stroju reprezentacji Kanady trzymająca dużą kanadyjską flagę, z szerokim uśmiechem świętuje sukces na stadionie w otoczeniu jasnych świateł i rozmytych widzów.
    Alysha Newman, Paryż 2024Aytac Unal / Anadolu AgencyAFP

    W poprzednim sezonie Newman pojawiła się zimą w Ostrawie na Czech Indoor Gala (druga pozycja, 4.50 m), w maju powalczyła jeszcze w Diamentowej Lidze, najpierw w Dosze, później w Rabacie. I zakończyła sezon, opuściła mistrzostwa świata w Tokio. W mediach społecznościowych zaznaczała jednak, że jej celem są igrzyska w Los Angeles w 2028 roku. Kilka dni temu publikowała filmy z treningów, przygotowywała się do sezonu.

    Teraz grozi jej jednak dwuletnia dyskwalifikacja.

    Uśmiechnięta kobieta w długiej czerwonej sukni z głębokim dekoltem stoi na tle czarnej ścianki z logotypami różnych marek i wydarzeń.
    Alysha NewmanJEREMY CHAN/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFPAFP
