Wspaniałe "Aniołki" znów zaszalały. Są igrzyska, ale za to w jakim stylu!

Cudowny bieg Polek. Mądry taktycznie i... odważny. Kinga Gacka zaskoczyła rywalki

Na Bahamach nie było przecież Anny Kiełbasińskiej czy Patrycji Wyciszkiewicz , zaś Iga Baumgart-Witan znakomicie spisała się w sztafecie mieszanej, dostała tym razem wolne, do niedzieli. Zaskoczeniem było to, że Aleksander Matusiński nie zdecydował się na wystawienie Justyny Święty-Ersetic , wygrał wariant z Kingą Gacką na drugiej zmianie oraz Alicją Wroną-Kutrzepą na trzeciej. Bo że zacznie świetna sprinterka Marika Popowicz-Drapała , a zakończy Natalia Kaczmarek - to wydawało się oczywiste.

Popowicz-Drapała zaczęła mocno, choć chyba nie aż tak ostro, jak Jamajka Charokee Young. Mistrzyni Polski z hali utrzymała jednak swoje tempo na drugiej połowie dystansu, choć na ostatnich metrach już brakowało jej tchu. Widać było, że trzy sztafety mają już całkiem sporą przewagę nad resztą stawki: to Francja, Jamajka i Polska. Chodziło o to, by najpierw Gacka, a później Wrona-Kutrzepa nie straciły dystansu, by na sam koniec Natalia Kaczmarek miała szansę walki z przeciwniczkami.