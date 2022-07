Wspaniała Adrianna Sułek w siedmioboju. Mknie po medal!

Z siedmiobojem wiążemy nadzieje medalowe w Eugene, bo też wspaniale rozwija się talent Adrianny Sułek. 23-letnia zawodniczka Brdy Bydgoszcz pokazała klasę już zimą, gdy w Belgradzie wywalczyła srebrny medal Halowych Mistrzostw Świata w pięcioboju, ale później swoją dyspozycję potwierdzała już na otwartym stadionie. W prestiżowym mityngu w austriackim Götzis, a później w mistrzostwach Polski w Warszawie uzyskiwała wyniki powyżej 6420 pkt, a to przecież rezultaty nr 3 i 4 w tym roku na świecie! Sułek wielokrotnie podkreślała, że jest znakomicie przygotowana do tych zawodów, a w Eugene miała jeszcze wsparcie Pauliny Ligarskiej, która też miała prawo marzyć o miejscu nawet w czołowej dziesiątce.

Płotki dobre dla Sułek, choć życiówki nie było

W pierwszej konkurencji, czyli biegu na 100 m przez płotki, Sułek spisała się bardzo dobrze, choć nie aż tak dobrze, jak miesiąc temu w Warszawie. Wtedy z idealnym wiatrem uzyskała 13,09 s, a to wynik bardzo dobry nawet dla klasycznej płotkarki. Polka miała słabszy początek dystansu, ale później się rozpędziła i na metę wpadła jako piąta - z czasem 13,28 s. To znacznie lepszy wynik niż w Austrii, gdy biła swój rekord życiowy w klasyfikacji łącznej. Sułek straciła 10 i 11 punktów do dwóch Belgijek - mistrzyni olimpijskiej z Rio de Janeiro i Tokio Nafissatou Thiam (13,21) oraz Noor Vidts (13,20), ale pokonała dwie Holenderki, które przecież w Tokio stały na podium: Anouk Vetter (13,30) i Emmę Oosterwegel (13,44). Zaskoczeniem był doskonały występ i rekord życiowy Thiam, a także nieco słabsza dyspozycja Vetter, która jednak na płotkach wiele zazwyczaj zyskiwała. Paulina Ligarska była w pierwszym biegu ostatnia - jej czas 14,19 s był zdecydowanie najsłabszym w stawce. Polka jednak się w tej konkurencji nie specjalizuje, w tym roku po prostu biegała zazwyczaj w takim tempie.

Skok wzwyż - Sułek blisko wyrównania rekordu!

Zdjęcie Adrianna Sułek w skoku wzwyż / Ezra Shaw / AFP

Po chwili przerwy siedmioboistki zaczęły zmagania w skoku wzwyż, a tu Sułek już mogła sporo zyskać. W Götzis pod koniec maja znacznie poprawiła rekord życiowy - wynik 1,92 cm jest bardzo dobry, uzyskany w Eugene w eliminacjach skoku wzwyż, dałby miejsce w finale. Na tym poziomie spośród siedmioboistek skakała w tym roku tylko Thiam. Obie Polki znalazły się w mocniejszej grupie A, ale Ligarska dość szybko zakończyła zmagania - pokonała jeszcze 1,77 m, ale 1,80 m nie dała już rady. Sułek zaczęła ostrożnie - od wysokości 1,71 m. Pokonała ją pewnie, podobnie jak cztery kolejne, do 1,83 m włącznie. Problemy zaczęły się na 1,86, ale w drugiej próbie Polka już poprzeczkę pokonała. Genialnie skakała do tego momentu wielka faworytka Nafissatou Thiam - ona zaczęła od 180 cm, a w pierwszej próbie pokonała też poprzeczkę na wysokości 189 cm. Tu Sułek miała już olbrzymie problemy, ale w trzecim podejściu dała radę. W konkursie pozostały już tylko Polka i Belgijka - obie w tym sezonie zaliczały już wysokość 192 cm. Thiam zdołała tego dokonać - w trzeciej próbie. Te 3 cm to aż 39 punktów do łącznej klasyfikacji, czyli bardzo dużo. Sułek była blisko szczęścia, ale jednak podudziem strąciła poprzeczkę. A Thiam pokonała jeszcze 195 cm, więc zyskała bardzo wiele nad resztą stawki.

Życiówka Polki w kuli - jak w bajce!

Zdjęcie Adrianna Sułek w pchnięciu kulą / BEN STANSALL / AFP

Po dwóch konkurencja Polka była druga w łącznej klasyfikacji, ale pchnięcie kulą, obok rzutu oszczepem, było zwykle jej słabszą stroną. Sułek do zmagań w Eugene przystąpiła z rekordem życiowym 13,79 m - ustanowionym półtora miesiąca temu. I od razu poprawiła go o 27 cm, a w kolejnej próbie dołożyła kolejnych 5 cm! To było coś wspaniałego - pozwoliło naszej zawodniczce nie tylko utrzymać przewagę nad groźną Amerykanką Hall czy Belgijką Vidts, ale jeszcze ją minimalnie powiększyć. W tej konkurencji klasą samą dla siebie była Holenderka Anouk Vetter, której wynik 16,25 m pozwolił wyprzedzić Polkę i awansować na drugie miejsce w klasyfikacji łącznej. A Polka w trzeciej próbie po raz trzeci tego dnia poprawiła rekord życiowy - tym razem do odległości 14,13 m. Aż szkoda, że siedmioboistki nie wykonują sześciu pchnięć. W drugiej grupie poprawiła się też w ostatniej próbie Vidts i zyskała ostatecznie nad Sułek 20 pkt.

Polka trzecia w klasyfikacji łącznej!

Po trzech z siedmiu konkurencji Polka jest trzecia - ma 2979 punktów, o 148 pkt mniej od Nafissatou Thiam i o 24 pkt mniej od Vetter. Czwarta jest Belgijka Noor Vidts (2933 pkt), a Paulina Ligarska zajmuje 13. miejsce w stawce 15 zawodniczek (2692 pkt). Bardzo groźna będzie 21-letnia Amerykanka Anna Hall, która traci do Polki 59 pkt, ale ma przed sobą konkurencje, w których się specjalizuje. W nocy polskiego czasu odbędzie się bieg na 200 m, a ostatnie trzy konkurencje - w poniedziałek.