Wprost o medalach dla Polaków. „To będą trudne igrzyska dla naszej reprezentacji”

Andrzej Klemba, Interia: Na igrzyskach olimpijskich w Tokio lekkoatleci zdobyli dziewięć z 14 polskich medali. W Paryżu tak kolorowo chyba nie będzie?

Artur Partyka: Tak, to było aż 60 procent całego dorobku medalowego. Igrzyska w Paryżu będą bardzo trudne nie tylko dla polskich lekkoatletów, ale dla całej reprezentacji. Poziom wzrósł bardzo mocno, ale bądźmy dobrej myśli.

Na listach najlepszych wyników w tym sezonie Polacy, którzy wystartują w Paryżu, są zwykle na odległych miejscach. Reklama

- To, co się dzieje na mityngach diamentowej ligi, to, jakie wyniki wykręcają niektórzy sportowcy przed igrzyskami, pokazuje, że są w niebywałej formie. Choćby panowie na 400 metrów przez płotki są coraz bliżej złamania bariery 46 sekund. A wśród pań Sydney Mclaughlin-Levrone naciskana przez Femke Bol są w stanie pobiec poniżej 50 sekund. W Paryżu zapowiada się nieprawdopodobny spektakl. Bardzo trudno będzie nam dotrzymać kroku, ale trzeba trzymać kciuki. Każdy medal będzie szczególnie cenny i o każdy będzie bardzo trudno.

Lekkoatletyczny świat tak nam uciekł?

- Mamy konkurencje, które nadążają, ale lekkoatletyczne geografia bardzo się poszerzyła. Kto by kilka lat temu pomyślał, że mistrzem świata w rzucie młotem będzie Kanadyjczyk, w rzucie oszczepem po złoto olimpijskie sięgną reprezentanci Indii czy Trynidadu i Tobago, a mistrzostwo świata zdobędzie Kenijczyk. Pojawiło się wielu zawodników egzotycznych jak na daną konkurencję. Lekka atletyka stała się bardziej popularna i zadanie dla Europejczyków stało się dużo trudniejsze. My jesteśmy w momencie przejściowym, które wcześniej dotknęły np. Włochów, Francuzów, Niemców czy Wielką Brytanię. Większość naszych gwiazd zakończyła kariery. Myślę o Marcinie Lewandowskim, Adamie Kszczocie, Tomaszu Majewskim czy Piotrze Małachowskim, którzy gwarantowali nam medale igrzysk i mistrzostw świata czy Europy. Do tego można spodziewać się, że wkrótce kolejni zejdą ze sceny, jak Anita Włodarczyk. Reklama

Mamy zdolną młodzież, ale jeszcze nie na takim poziomie, by zdobywali medale igrzysk. ~ Artur Partyka

W przewidywaniach medalowych przewijają się cztery medale lekkoatletów.

- Jeśli tak się stanie, to będzie święto. Jesteśmy w momencie przejściowym i to byłby świetny wynik. Nasz poziom to zwykle trzy, cztery medale na igrzyskach. A wszystko, co więcej, to wartość dodana.

To na kogo możemy liczyć?

- Na dziś na Wojtka Nowickiego i Natalię Kaczmarek, ale w obu przypadkach wygrać będzie bardzo trudno. Medal powinni jednak zdobyć. Natalii ciut jeszcze brakuje do Nickishy Pryce i Mclaughlin-Levrone, ale jest tuż za nimi i ma jeszcze rezerwy. W rzucie młotem jest niesamowity Ethan Katzberg, który rzuca trzy metry dalej od reszty. To jednak konkurencja, w której mogą dziać się różne rzeczy.

W gronie potencjalnych medalistów są także Anita Włodarczyk i Paweł Fajdek?

- W rywalizacji kobiet zabraknie Brooke Andresen, która rzuca najdalej, ale nie wywalczyła kwalifikacji podczas mistrzostw Stanów Zjednoczonych. Anita od ponad 10 lat jest na szczycie. Zdobyła wszystko co można zdobyć i jeszcze przypieczętowała to rekordem świata. Zna napięcie związane z igrzyskami, ma rutynę, ale rzuty ponad 72 metry to na medal za mało. Wierzę, że właśnie w Paryżu pośle młot najdalej w tym sezonie. By dało to podium, myślę, że trzeba rzucić około 75 metrów. Paweł Fajdek na początku roku miał problemy rodzinne. Nie wnikam o co chodziło, ale zdaje się, że ma to już za sobą. Rzucił 80 metrów. To kolejny zawodnik z wielką historią. I też mu życzę, by właśnie w Paryżu rzucił najdalej. Do tej dwójki dodałbym Marysię Andrejczyk. Ona zwykle miała problemy zdrowotne, ale budzi się w roku olimpijskim, co widzieliśmy w Rio de Janeiro i w Tokio. Ten sezon właściwie jest dla niej wyjątkowy, bo urazy ją omijały i regularnie rzucała oszczepem ponad 60 metrów. Reklama

W rzucie oszczepem powtarzalność na podium jest na niskim poziomie. To loteria i wszystko może się zdarzyć. ~ Artur Partyka

W Tokio medale zdobyły też sztafety, a w ostatnio dużo mówi się o sprinterkach Ewie Swobodzie i Pii Skrzyszowskiej.

- Dla sztafet finały będą osiągnięciem. Tu też widać zmianę pokoleniową. Cieszy mnie rozwój Anastazji Kuś. To może być świetna następczyni Natalii Kaczmarek. Tacy sportowcy powinni też startować w igrzyskach. Ja też jako junior, nieco na kredyt, pojechałem do Seulu. Zdobędzie potężny kapitał na kolejne starty. Także dla Ewy i Pii sukcesem będą finały. Ewa rok temu była szósta w Budapeszcie na mistrzostwach świata, ale jest ogromna konkurencja w sprincie na sto metrów i rywalki będą w topowej formie. Pia jest blisko rekordu Polski, zabrakło jej 0,01 sekundy. Jakby była w czołowej piątce, to byłby wielki sukces. To są jednak płotki i wiele się może zdarzyć. Może jest szansa na superniespodziankę w jej wykonaniu.

W Tokio zaskoczył chodziarz Dawid Tomala. Może ma pan przeczucie, kto może być czarnym koniem w Paryżu?

- Właśnie w tej roli widziałem skoczka wzwyż Norberta Kobielskiego. Nawet z Jackiem Wszołą o tym rozmawialiśmy podczas komentowania zawodów. Bardzo zawiodłem się na mistrzostwach Europy w Rzymie, gdzie skoczył tylko 2,22 metra. Skoro tam się nie udało, to co będzie na igrzyskach. Ma niezły rekord życiowy - 2,33 m i potencjał na więcej. I teraz tuż przed igrzyskami ta bardzo niejasna sytuacja z zawieszeniem. Nie wiem o co w tym chodzi. Najpierw jest zawieszony, potem odwieszony i startuje w Londynie. Po jednych zawodach coś wychodzi w badaniu antydopingowym, po drugich nie. Coś mi w tym wszystkim nie pasuje. W każdym razie powinien razem z prawnikami stoczyć batalię. A start w igrzyskach? Dla sportowca takie zamieszanie na kilka dni przed najważniejszymi zawodami to cios, po którym się niezwykle trudno podnieść. Reklama

Niedawno Ukrainka Jarosława Mahuczich pobiła 37-letni rekord świata Stefki Kostadinowej. Rekord Javiera Sotomayora wśród mężczyzn ma niewiele krótszą brodę - pochodzi z 1993 roku.

- Nie przewiduję, by w najbliższych czterech latach to się zmieniło. Co do Jarosławy, to wiele razy widziałem ją podczas zawodów i mówiłem, co musi poprawić. I wreszcie to zrobiła. Tu też zwróciłbym uwagę na 19-letnią Angelinę Topić, córkę Dragutina. Ona w tym wieku jest lepsza technicznie niż była Jarosława. Może skakać jeszcze wyżej.

Rozmawiał Andrzej Klemba

Wojciech Nowicki / AFP

Artur Partyka rozumie emocje, które targają Pawłem Fajdkiem / AFP

Natalia Kaczmarek / ANDREAS SOLARO / AFP