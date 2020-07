Rosyjska Federacja Lekkoatletyczna (RusAF) zostanie wykluczona z członkostwa w światowej federacji, jeśli nie spłaci do 15 sierpnia ponad sześciu milionów dolarów kary za złamanie przepisów antydopingowych - ogłoszono w czwartek po obradach Rady World Athletics.

Grzywnę w wysokości 10 milionów dolarów nałożono na RusAF w marcu, ale połowa tej kwoty była w zawieszeniu. Strona rosyjska musi też pokryć koszty postępowania - ok. 1,3 mln dolarów.

To konsekwencje afery dopingowej, a w tym przypadku konkretnie przyznania się rosyjskiej federacji do przedłożenia fałszywej dokumentacji, zapewniającej alibi sportowcowi, którego w zgłoszonym miejscu pobytu nie zastali kontrolerzy.



Grzywnę należało uiścić do 1 lipca, ale już wcześniej ówczesny prezes Jewgienij Jurczenko przyznał, że RusAF nie dysponuje taką kwotą. Kilkanaście dni później Jurczenko podał się do dymisji.



"Rada World Athletics zdecydowała dzisiaj o wydaleniu Rosyjskiej Federacji (RusAF) z członkostwa w World Athletics, jeśli (RusAF - przyp. red.) nie zapłaci pięciu milionów dolarów kary oraz 1,31 mln dolarów kosztów do 15 sierpnia" - napisano w opublikowanym w czwartek komunikacie na oficjalnej stronie internetowej światowej centrali lekkoatletycznej.