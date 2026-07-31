Wojsko potwierdza ws. Igi Baumgart-Witan. To już koniec, czas się pożegnać

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Przed niespełna rokiem Iga Baumgart-Witan poinformowała o zakończeniu profesjonalnej kariery. Teraz ten zamknięty etap oficjalnie potwierdza Centralny Wojskowy Zespół Sportowy, publikując w mediach społecznościowych wpis z podziękowaniem i żegnając się ze sportsmenką. Nie oznacza to jednak, że mistrzyni całkiem rozstała się z lekką atletyką. Podjęła znaczącą decyzję.

Iga Baumgart-Witan
Iga Baumgart-WitanAgencja FORUM

"Dziękujemy za lata służby i reprezentowania Wojska Polskiego na najwyższym poziomie! Utytułowana lekkoatletka i nasza znakomita reprezentantka, st. szer. spec. Iga Baumgart-Witan zakończyła swoją wyczynową karierę stadionową" - czytamy w najnowszym komunikacie zamieszczonym przez Centralny Wojskowy Zespół Sportowy.

Iga przez lata łączyła pasję do sportu z dumą z noszenia munduru
- przekazano.

Wyliczono dorobek medalowy lekkoatletki specjalizującej się w biegu na 400 metrów, uwzględniając dwa medale olimpijskie z Tokio (złoto w sztafecie mieszanej, srebro w sztafecie kobiet), srebro i brąz mistrzostw świata oraz złoto mistrzostw Europy.

Dziękujemy Ci za każdą sekundę walki na bieżni, za serce zostawione na stadionach całego świata, za godne reprezentowanie barw narodowych oraz Wojska Polskiego
- zwrócono się do sportsmenki.

"Życzymy Ci powodzenia w realizacji nowych planów życiowych, sukcesów w kategorii Masters oraz mnóstwa radości w życiu prywatnym" - podsumowano, jednocześnie publikując zdjęcie Baumgart-Witan odbierającej nagrodę specjalną.

Co dalej z karierą Igi Baumgart-Witan? Szykuje się do następnego startu

Już w 2023 roku na profilu Igi Baumgart-Witan w mediach społecznościowych pojawił się wpis, w którym lekkoatletka poinformowała o przełomowych zmianach.

Przed startem na mistrzostwach Polski doznała kontuzji stopy, przez co musiała zrezygnować z treningów i biegów. "Żegnam się z bieganiem na ten sezon, ale nie żegnam się z lekką atletyką! Będę przecież działać na innym polu sportowym" - zapewniła.

Ostatecznie przed niespełna rokiem sportsmenka zakończyła profesjonalną karierę, choć - tak jak zapowiadała - nie pożegnała się z lekką atletyką na stałe. Wciąż startuje, lecz w kategorii masters. Sukcesów nie brakuje.

W marcu wzięła udział w zawodach halowych w Toruniu. W półfinale wygrała z czasem 56.82 s., po drodze wyprzedzając Brytyjkę Jessicę Tappin kapitalnym sprintem. Niestety, w finale nie wszystko poszło po jej myśli i ostatecznie Polki zabrakło na podium.

Po starcie Baumgart-Witan zasygnalizowała, że podczas biegu musiała po prostu odpuścić ze względów zdrowotnych i rozsądkowych.

"Miała być świetna zabawa i walka o medale... Ostatecznie tak też było, ale stało się coś zupełnie niespodziewanego. Przez lata ryzykowałam swoim zdrowiem i kontuzjami, więc dzisiaj postanowiłam tego nie robić i nie stawiać na szali ambicji i poważnej kontuzji" - opisywała w mediach społecznościowych.

To jednak nie oznacza, że całkiem rezygnuje. Już teraz szykuje się do następnego startu. Wystąpi w sztafecie w drużynie 5-osobowej w Bydgoszczy. Zawody zaplanowane są na 12 września.

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