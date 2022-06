Wojciech Nowicki pokonał Pawła Fajdka. Dramat Dariusza Kowaluka

Ewa Swoboda uzyskała w finale biegu na 100 m czas 10,99 s - drugi w tym roku w Europie, a jednocześnie drugi w historii polskiej lekkoatletyki. Oficjalnie nie będzie on uznany za rekord życiowy, bo rywalizacji towarzyszył nieco za mocny wiatr w plecy - 2,4 m/s. O rywalizacji sprinterek - pisaliśmy tutaj. Bardzo szybki był też finał 100 m mężczyzn - i to z regulaminowym wiatrem 0,5 m/s. Wygrał Dominik Kopeć, który ustanowił rekord życiowy z czasem 10,20 s. Tak szybko nikt nie biegał w mistrzostwach Polski od 16 lat.

Rewanż Wojciecha Nowickiego za zeszły rok

Pasjonująco zapowiadał się też pojedynek naszych gigantów w rzucie młotem - mistrza olimpijskiego Wojciecha Nowickiego z czterokrotnym mistrzem świata i brązowym medalistą na igrzyskach w Tokio - Pawłem Fajdkiem. W tym roku spotykali się na zawodach już trzykrotnie, Fajdek wygrał raz, miesiąc temu właśnie w Suwałkach. Nowicki odgryzł się rywalowi na mityngach w Bydgoszczy i Chorzowie, regularnie przekraczał 80 metrów. Teraz mistrz olimpijski też zaliczył mocny początek - najpierw niecałe 78 metrów "na zaliczenie", a później - 80,90 m. Rok temu w Poznaniu miał podobny wynik, ale wtedy złoto zabrał mu właśnie Fajdek, który w ostatniej próbie uzyskał znakomite 82,82 m. Tym razem do powtórki nie doszło, bo rekordzista Polski miał ewidentne problemy ze złapaniem odpowiedniego rytmu w kole. W trzech pierwszych próbach się poprawiał, ale najlepszy wynik 77,13 m to dla Fajdka nie jest powód do radości. Później celowo już palił swoje rzuty, w ostatniej próbie wypuścił młot po dwóch obrotach i machnął ręką. Nowicki też uzyskiwał przeciętne rezultaty, ale ten jeden znakomity dał mu pewną wygraną.

- Pierwszy rzut był na zaliczenie, w drugim zakręciłem już szybciej. Później już brakowało energii, ale mnie to nie dziwi - mówił Wojciech Nowicki w TVP Sport. - Od dwóch tygodni mocno trenujemy, by odpowiednio przygotować się do mistrzostw świata - dodał.

Startuję z marszu, aby nie przerywać treningów. Cieszę się, że choć na jeden rzut udało mi się dzisiaj zebrać Wojciech Nowicki

Dramat mistrza olimpijskiego - zabraknie go w finale

Czwartkowa ulewa nad Suwałkami sprawiła, że duża część konkurencji została przesunięta na piątek. W tym były m.in. biegi eliminacyjne na 400 metrów pań i panów, a to sprawiło, że dzisiaj trzeba było inaczej rozplanować siły. W południe odbyły się bowiem biegi kwalifikacyjne, a po godz. 19 zaplanowane są finały. Nie wszystkim to się udało. W trzecim biegu doszło bowiem do sensacji - dopiero na trzeciej pozycji dobiegł Dariusz Kowaluk, a jego czas 47,10 s był dopiero czwartym wśród zawodników, którzy finiszowali poza pierwszymi dwójkami. Promocję do walki o medale zyskiwało tylko dwóch - mistrza olimpijskiego zabraknie więc w decydującej rozgrywce. Będą w niej za to: Karol Zalewski, Kajetan Duszyński, Mateusz Rzeźniczak czy Tymoteusz Zimny.

Faworytki pobiegną też po medale wśród pań, w tym cała nasza eksportowa piątka: Anna Kiełbasińska (52,12 s w eliminacjach), Małgorzata Hołub-Kowalik (52,63 s), Justyna Święty-Ersetic (52,81 s), Iga Baumgart-Witan (53,01) i Natalia Kaczmarek (53,01). Pewną niespodzianką jest to, że w eliminacjach przepadły: Aleksandra Gaworska i Dominika Baćmaga, które jednak walczą o miejsce w sztafecie na mistrzostwa świata.

Wyniki piątkowych, przedpołudniowych finałów:

Chód na 10000 m mężczyzn:

1. Artur Brzozowski (Stal Stalowa Wola) - 43:08.10

2. Jakub Jelonek (Budowlani Częstochowa) - 43:44.89

3. Rafał Sikora (AZS AWF Kraków) - 46:13.69

Chód na 5000 m kobiet:

1. Katarzyna Zdziebło (Stal Mielec) - 21:29.23

2. Olga Niedziałek (WLKS Nowe Iganie) - 22:21.92

3. Anna Zdziebło (Stal Mielec) - 25:16.02

Rzut dyskiem mężczyzn:

1. Oskar Stachnik (AZS UMCS Lublin) - 64,06 m

2. Robert Urbanek (MKS Aleksandrów Łódzki) - 61,13 m

3. Jakub Lewoszewski (Agros Zamość) - 59,63 m

Trójskok kobiet:

1. Adrianna Szóstak (OŚ AZS Poznań) - 13,84 m

2. Agnieszka Bednarek (AZS Łódź) - 13,64 m

3. Karolina Młodawska (KKL Kielce) - 13,61 m

Skok o tyczce kobiet:

1. Agnieszka Kaszuba (KL Gdynia) - 4,10 m

2. Maja Chamot (Sprint Bielsko-Biała) - 4,00 m

3. Emilia Kusy (SKLA Sopot) - 4,00 m

Rzut młotem mężczyzn:

1. Wojciech Nowicki (Podlasie Białystok) - 80,90 m

2. Paweł Fajdek (AZS AWF Katowice) - 77,13 m

3. Marcin Wrotyński (OŚ AZS Poznań) - 73,77 m

100 m kobiet:

1. Ewa Swoboda (AZS AWF Katowice) - 10,99 s

2. Magdalena Stefanowicz (AZS AWF Katowice) - 11,21 s

3. Martyna Kotwiła (Optima Radom) - 11,28 s

100 m mężczyzn: