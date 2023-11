Każdy z nas chce wygrać. Jest ta rywalizacja. Ja ze swojej strony bardzo się z tego cieszę, bo ja lubię taką rywalizację sportową. To mnie motywuje do tego, żeby rzucać daleko i wygrywać z każdym. Myślę, że Paweł też tak ma. Ta rywalizacja go motywuje i napędza do osiągania niezłych wyników. Fajnie, że na "własnym podwórku" jest ktoś taki jak on, ponieważ to ciągnie nasze wyniki do góry

~ zaznaczył utytułowany lekkoatleta w podcaście.