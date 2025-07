Wprawdzie Leszek Błażyński był pięściarzem, a Anna Błażyńska uprawia lekkoatletykę, to jednak nie zmienia faktu, że jest ona kontynuatorką rodzinnych tradycji.

Ania jest specjalistką od sprintu. Biega głównie 100 i 200 metrów . Przez lata o wiele lepiej szło jej na tym drugim dystansie, ale coraz lepiej radzi sobie też na 100 m. W tym roku ustanowiła rekordy życiowe . Na 100 m wynosi on 12,11 sek., a na 200 m - 25,20 sek.

Nie ukrywam, że trudno jest mi pogodzić uprawianie sportu ze studiami. Jestem na informatyce na Uniwersytecie Śląskim. Nauka zajmuje mi bardzo dużo czasu, ale staram się na razie godzić ją ze sportem, choć nie jest to łatwe. Chciałabym coś osiągnąć w sporcie, ale jednak w tym momencie studia są dla mnie na pierwszym miejscu

Ma ona na razie na koncie kilka mniejszych sukcesów. Jest wielokrotną medalistką mistrzostw Śląska. Wygrywała zagraniczne mityngi, a niedawno zdobyła złoty i srebrny medal w akademickich mistrzostwach Śląska . Została też stypendystką Fundacji Gramy do Końca .

Leszek Błażyński był artystą w ringu. Życie go nie oszczędzało

Leszek Błażyński to była wielka postać polskiego boksu. Na koncie miał dwa brązowe medale igrzysk olimpijskich (1972 i 1976). Był mistrzem Europy (1977) i wicemistrzem Starego Kontynentu (1971) . Wszystkie sukcesu odnosił w wadze muszej.

"Za najbardziej utalentowanego pięściarza uważałem Leszka Błażyńskiego, naszą reprezentacyjną >>muchę<<, potem zawodnika wagi koguciej - bardzo inteligentnego pięściarza, szybkiego, zdecydowanego, obdarzonego tą >>iskrą<<, która każe odróżniać artystę od doskonałego skądinąd rzemieślni ka. Jest to tak nieuchwytne, a przecież fachowcom rzuca się w oczy" - tak o Błażyński pisał w swojej książce "Złote lata polskiego boksu" Jacek Wasilewsk i, były prezes Polskiego Związku Bokserskiego.

Naszego znakomitego przed laty pięściarza życie nie oszczędzało. Szybko stracił ojca, który w wieku zaledwie 33 lat zmarł na gruźlicę . Błażyński miał wówczas dwanaście lat. Dom się rozleciał, a on rozpoczął walkę o chleb. Zawsze był mały, ale zadziorny. Zdarzało się, że jednym ciosem przewracał dryblasów. O tym, że miał niesamowity talent, niech świadczy fakt, że już na pierwszym bokserskim treningu Mazura Ełk , pierwszym ciosem rozbił mistrza okręgu w kategorii juniorów. W wieku zaledwie 20 lat przyszły pierwsze sukcesy w gronie seniorów. W 1971 roku, mając 22 lata, został wicemistrzem Europy. To był początek jego wielkiej pięściarskiej kariery.

W jednym z programów telewizyjnych wykonał swój ulubiony utwór tego ostatniego "What a wonderful world".

Pewnego dnia wydarzyła się jednak tragedia. Jego żona, którą dotknęło kalectwo, wypadła z balkonu z bloku na katowickim osiedlu . W stanie krytycznym została odwieziona do szpitala. Błażyński podjął wiele prób jej ratowania. Spędził wiele dni przy łóżku żony. Wszystko zdało się na nic.

Dzień przed śmiercią dziwnie się zachowywał. Czule pożegnał się z Leszkiem juniorem, który wyjeżdżał akurat do babci do Ełku. To było ich ostatnie spotkanie.