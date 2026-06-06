Anita Włodarczyk zakończyła ubiegłoroczny sezon podczas mistrzostw świata w Tokio. Część ekspertów wierzyła, że utytułowana młociarka sięgnie po kolejny krążek na światowym czempionacie. Poziom konkursu, który odbył się 15 września, od początku stał na bardzo wysokim poziomie. Nasza reprezentantka poprawiała się w kolejnych próbach. Ostatecznie Polka zajęła 6. miejsce, z wynikiem 74,64 m. W ten sposób ustanowiła nowy rekord świata masters w kategorii 40+. Był to jej drugi wynik w sezonie 2025, zaledwie 6 cm gorszy od tego uzyskanego 5 lipca w Eugene. Rezultat osiągnięty z USA nie był jednak brany pod uwagę przy rekordzie, bowiem Anita obchodziła swoje 40. urodziny dopiero 8 sierpnia.

Pierwszy start Włodarczyk w 2026 roku przypadł dwa tygodnie później niż to było w zeszłym sezonie. Wówczas Polka rozpoczynała zmagania od występu podczas Memoriału Janusza Kusocińskiego na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wtedy rzuciła najdalej 69,91 m. Osiem dni później wystartowała w Nairobi, gdzie poprawiła się o 36 cm. Występ w Nowym Tajpej był wówczas dla niej trzecim startem w roku. Podczas zawodów na Taipei Municipal Stadium osiągnęła wynik 71,51 m, co dało jej zwycięstwo. W tym sezonie zmagania na Tajwanie przeniosły się na obiekt Banqiao Stadium, zyskały rangę World Athletics Continental Tour Silver.

Anita Włodarczyk ponownie najlepsza w Nowym Tajpej

Zawodniczka, która za nieco ponad dwa miesiące będzie bronić tytułu wicemistrzyni Europy w Birmingham, przystępowała do dzisiejszej rywalizacji w roli faworytki. Anita rozpoczęła od dość spokojnej próby. 40-latka posłała młot na odległość 66,37 m. Po pierwszej kolejce zajmowała pozycję wiceliderki, ze stratą 22 cm do Węgierki Jazmin Csatari. Po drugiej Włodarczyk objęła już prowadzenie w konkursie, rzuciła 69,97 m. Na drugą lokatę przesunęła się Lauren Bruce, z wynikiem 68,04 m.

To właśnie zawodniczka z Nowej Zelandii próbowała nawiązać walkę z naszą reprezentantką. W trzeciej próbie młot Anity wylądował tuż za granicą 71 metrów. Zmierzono Polce 71,01 m. W czwartej kolejce Polka rzuciła 60 cm krócej. Wtedy Lauren nieco zbliżyła się do 40-latki, osiągając odległość 69,92 m. W przedostatniej próbie Bruce przekroczyła granicę 70 metrów. Wynik 70,27 m sprawiał, że przewaga Włodarczyk przed ostatnią kolejką wynosiła już tylko 74 cm, bowiem Anita nie poprawiła się - rzuciła 70,16 m.

Jako pierwsza przy decydującej próbie zameldowała się zawodniczka z Nowej Zelandii. Bruce osiągnęła rezultat 68,90 m, a to oznaczało, że nasza reprezentantka ma już zapewnione zwycięstwo w dzisiejszych zawodach. Na koniec Włodarczyk rzuciła jeszcze 70,91 m. Tym samym Anita zakończyła sobotni start z rezultatem o 110 cm lepszym od ubiegłorocznego otwarcia sezonu w Chorzowie. Do powtórzenia wyniku sprzed 12 miesięcy w Nowym Tajpej zabrakło pół metra. Forma naszej reprezentantki powinna stopniowo iść w górę. Minimum PZLA na mistrzostwa Europy w Birmingham już posiada. Impreza docelowa odbędzie się w dniach 10-16 sierpnia.

Anita Włodarczyk Michal Wozniak East News

Anita Włodarczyk ANDREJ ISAKOVIC / AFP AFP

Anita Włodarczyk ANDREJ ISAKOVIC AFP





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