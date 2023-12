Władysław Kozakiewicz oburzony po tym, co zobaczył w Sejmie. "Tragedia"

Widziałem to, niestety. Po pierwsze - uśmiałem się. Po drugie - byłem bardzo zdenerwowany, absolutnie wkurzony, że tego gestu Kamiński używa do takich celów. To człowiek prawomocnie skazany, który powinien iść do więzienia. Skoro ten gest nazywa się "Gestem Kozakiewicza", to Kamiński skalał moje nazwisko, tak to właśnie odbieram

~ powiedział były sportowiec w rozmowie z Eurosportem.