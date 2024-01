Wkrótce poród, a tu takie nagrania od Adrianny Sułek. Przeszła samą siebie

Do ostatniej chwili będę się modliła, żeby to nie było cesarskie cięcie. Ono może mnie wykluczyć z rywalizacji w igrzyskach olimpijskich. Jeżeli będę mogła rodzić siłami natury, to podejrzewam, że nie będzie problemu przygotować wysoką formę na Paryż

Adrianna Sułek pokazała jak trenuje w zaawansowanej ciąży

Do porodu zostało już co prawda zaledwie kilka tygodni, jednak ogromny brzuszek ciążowy nie jest dla sportsmenki wymówką. Na krótko po powitaniu nowego roku Adrianna Sułek wybrała się na siłownie, gdzie trenowała, używając niemałych ciężarów. Najpierw 24-latka robiła przysiady z obciążeniem 50-55 kilogramów, a następnie przeszła do wyciskania sztangi na ławeczce, docierając aż do 50 kilogramów.