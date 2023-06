Natalia Kaczmarek to nasza gwiazda w biegu na 400 m. Jej wyniki na jedno okrążenie są najlepsze w Polsce od czasów Ireny Szewińskiej. Ostatnio zajęła drugie miejsce na tym dystansie w igrzyskach europejskich, które równocześnie były drużynowymi mistrzostwami Europy, a także poprowadziła sztafetę mieszaną 4x400 m do zwycięstwa. Okazuje się jednak, że w jej życiu osobistym doszło do wielkiej zmiany.