Wielkie wyróżnienie dla Wojciecha Nowickiego. A może być jeszcze większe!

Wojciech Nowicki ma za sobą sezon niemal wybitny - do pełni szczęścia zabrakło mu "tylko" złotego medalu z mistrzostw świata, które po raz piąty z rzędu wygrał Paweł Fajdek. W mistrzostwach Polski, a także i Europy, lepszy był jednak młociarz z Podlasia. Na dodatek w Monachium Nowicki uzyskał najlepszy w tym roku wynik na świecie - równe 82 metry. Od maja oddał aż 21 rzutów powyżej 80 metrów!

Wojciech Nowicki wśród dziesięciu najlepszych lekkoatletów w Europie

Nie umknęło to uwadze European Athletics, która wybrała dziesięciu kandydatów do miana Lekkoatlety Roku 2022 na naszym kontynencie. Pod uwagę brane były przede wszystkim sukcesy w halowych mistrzostwach świata w Belgradzie (tu młociarzy oczywiście nie było), mistrzostwach świata w Eugene, mistrzostwach Europy w Monachium, a także w Diamentowej Lidze. Wybrano więc dziesięciu najlepszych, wśród których są sami złoci medaliści tych najważniejszych imprez.

Głosowanie potrwa do końca września - mogą w nim uczestniczyć także kibice poprzez media społecznościowe. Wystarczy retweetować zdjęcie kandydata na twitterze, polubić zdjęcie na instagramie, bądź polubić lub udostępnić zdjęcie na Facebooku. Głosy kibiców będą stanowiły jedną czwartą całości, pozostałe to: głosy europejskich federacji, dziennikarzy oraz panelu ekspertów. Można je oddawać do 30 września, a 3 października European Athletics ogłosi nazwiska trzech najlepszych zawodników. Końcowe wyniki i wręczenie nagród - 22 października w Tallinnie podczas Gali Golden Tracks.

Rywale Wojciecha Nowickiego w walce o tytuł Lekkoatlety Roku w Europie

Jake Wightman (Wielka Brytania) - mistrz świata na 1500 m i wicemistrz Europy na 800 m

mistrz świata na 1500 m i wicemistrz Europy na 800 m Gianmarco Tamberi (Włochy) - mistrz Europy, brązowy medalista mistrzostw świata i zwycięzca Diamentowej Ligi w skoku wzwyż

- mistrz Europy, brązowy medalista mistrzostw świata i zwycięzca Diamentowej Ligi w skoku wzwyż Pedro Pichardo (Portugalia) - mistrz Europy i mistrz świata w trójskoku, halowy wicemistrz świata w trójskoku, posiadacz najlepszego wyniku w 2022 roku na świecie (17,95 m)

- mistrz Europy i mistrz świata w trójskoku, halowy wicemistrz świata w trójskoku, posiadacz najlepszego wyniku w 2022 roku na świecie (17,95 m) Kevin Mayer (Francja) - mistrz świata w dziesięcioboju i posiadacz najlepszego wyniku w Europie w 2022 roku (8816 pkt)

- mistrz świata w dziesięcioboju i posiadacz najlepszego wyniku w Europie w 2022 roku (8816 pkt) Miltiadis Tentoglou (Grecja) - mistrz Europy i wicemistrz świata w skoku w dal, halowy mistrz świata w skoku w dal, zwycięzca Diamentowej Ligi i posiadacz najlepszego wyniku na świecie w 2022 roku (8,52 m)

- mistrz Europy i wicemistrz świata w skoku w dal, halowy mistrz świata w skoku w dal, zwycięzca Diamentowej Ligi i posiadacz najlepszego wyniku na świecie w 2022 roku (8,52 m) Lamont Marcell Jacobs (Włochy) - mistrz Europy na 100 m i halowy mistrz świata na 60 m

- mistrz Europy na 100 m i halowy mistrz świata na 60 m Jakob Ingebrigtsen (Norwegia) - mistrz świata i mistrz Europy na 5000 m, mistrz Europy na 1500 m, wicemistrz świata na 1500 m w hali i na otwartym stadionie

- mistrz świata i mistrz Europy na 5000 m, mistrz Europy na 1500 m, wicemistrz świata na 1500 m w hali i na otwartym stadionie Armand Duplantis (Norwegia) - mistrz świata w hali i na otwartym stadionie, mistrz Europy i zwycięzca Diamentowej Ligi w skoku o tyczce; trzykrotny rekordzista świata

- mistrz świata w hali i na otwartym stadionie, mistrz Europy i zwycięzca Diamentowej Ligi w skoku o tyczce; trzykrotny rekordzista świata Kristjan Čeh (Słowenia) - mistrz świata i wicemistrz Europy w rzucie dyskiem