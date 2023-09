Wielkie lekkoatletyczne święto na stadionie w Polsce? Tak może być już za sześć lat

Polskim przystankiem w kalendarzu Diamentowej Ligi jest Memoriał Kamili Skolimowskiej. Początki mityngu sięgają 2009 roku - pierwsza edycja odbyła się w Warszawie wkrótce po śmierci wybitnej lekkoatletki. Pięć lat temu memoriał przeniesiono do Chorzowa, trzy lata temu był już zaliczany do World Athletics Gold Continental Tour, a przed rokiem stał się mityngiem Diamentowej Ligi .

Umowa podpisana z organizatorami cyklu jest umową wieloletnią, więc światowa elita będzie przyjeżdżała do Polski jeszcze przez co najmniej cztery kolejne lata. TVP Sport informuje jednak, że polscy działacze już teraz pracują nad jej przedłużeniem. Co więcej, plan ma zakładać, że Chorzów postara się o wielki finał Diamentowej Ligi w 2029 roku. O ile "zwykłe" mityngi są imprezą jednodniową, o tyle finał sezonu trwa dwa dni i wyłania ostatecznych triumfatorów. Większa jest także liczba rozegranych konkurencji nie 12-14, jak zwykle, a aż 32.