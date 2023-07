Wielkie gwiazdy wystąpią w Polsce. "Najlepsza obsada w historii"

Długo pracowaliśmy na to, aby dojść do momentu, w którym zawodnicy sami się do nas zgłaszają i nie musimy o nich rywalizować z innymi mityngami. Po raz pierwszy zdarzyło się, by dwóch najlepszych lekkoatletów świata - Armand Duplantis i Jacob Ingebrigtsen - potwierdzili start u nas jako pierwsi i na dodatek najwcześniej ze wszystkich mityngów Diamentowej Ligi. To jest największy atut tego cyklu. Wiele czasu trzeba było, żeby się można było tam dostać, ale kiedy już tam jesteśmy, to organizacja takich zawodów, jest samą przyjemnością

~ cieszył się Rosengarten.