Wielkie gwiazdy przyjadą do Polski. Bukowiecka w nowej roli, ujawniła nazwiska

W tym roku widać wyraźnie, że organizatorzy memoriału chcieli wykorzystać popularność polskich lekkoatletycznych gwiazd do promocji wydarzenia. Zaprosili do udziału Natalię Bukowiecką i Piotra Liska , którzy, jak już wiadomo, będą mieli podczas imprezy własne sektory dla swoich kibiców na Stadionie Śląskim.

Ostatnio otrzymali jednak nowe zadanie. Ogłoszenie nazwisk kolejnych uczestników i to wielkich gwiazd, które pojawią się na Diamentowej Lidze w Chorzowie. Nie zabrakło mistrzów olimpijskich i multimedalistów różnych imprez lekkoatletycznych.

Liskowi za to do zapowiedzenia przypadł Ethan Katzberg, mistrz olimpijski z Paryża w rzucie młotem. To oznacza, że bardzo mocno wzmocniła się ekipa młociarzy, którzy będą rzucać na Stadionie Śląskim. Polacy z pewnością będą chcieli sprawdzić swoje możliwości przeciwko mistrzowi olimpijskiemu.