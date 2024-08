Justyna Święty-Ersetic: wróciła miłość do sportu

- O Jezu, teraz emocje ze mnie schodzą. Z jednej strony jestem szczęśliwa, że oddałam już w tych igrzyskach cztery fantastyczne biegi, ale z drugiej strony pozostaje ogromny niedosyt. Jestem pierwszą, która nie weszła do półfinału. Zabrakło naprawdę niewiele. Przeżywam to mocno, ale z drugiej strony to świadczy o tym, że dalej mi zależy na sporcie i walce o jak najwyższe cele. Ten półfinał był czymś realnym, ale się nie udało. Chyba jednak wróciła u mnie miłość do sportu

- Pomimo dużego stresu wychodzę na bieżnię z wielką dumą. Jest wdzięczna i szczęśliwa, że mogę tutaj być i robić to, co kocham - dodała.

Brak awansu do półfinału paradoksalnie może pomóc naszej sztafecie kobiecej 4x400 m, która - wygląda na to - przyjechała w bardzo dobrej formie.

- Pół żartem to jest szczęście w moim nieszczęściu. Nie bałam się tylu biegów, bo jestem dobrze przygotowana. Dlatego walczyłam do samego końca. Nie interesowało mnie to, co się będzie działo później. Przede mną na pewno jednak "zdobyty" dodatkowy dzień na regenerację. Mam nadzieję, że to pomoże naszej sztafecie - zakończyła.