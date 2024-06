Wielkie emocje i szczęśliwy finał. Polska gwiazda wróciła, pomogła mama

Maria Andrejczyk z drugim wynikiem awansowała do finału rzutu oszczepem w lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Rzymie. W rywalizacji o medale zobaczymy także Marcelinę Witek-Konofał. Obie nasze panie narzekają na urazy, ale jest duża szansa na to, że wtorek (11 czerwca) któraś z nich da nam powody do radości. Co ciekawe, dla obu to jest pierwszy finał w karierze mistrzostw Europy.