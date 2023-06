Wielki triumf polskiej gwiazdy. "Spełniło się jedno z moich marzeń"

Natalia Kaczmarek: spełniło się jedno z moich marzeń

- Przed startem czułam się niesamowicie. Wiedziałam, że to może być dobry bieg w moim wykonaniu. Czułam się tak fantastycznie, że zaraz po przekroczeniu linii mety myślałam, że złamałam 50 sekund. Wiedziałam, że mocno zaczęłam. Po 300 metrach byłam pierwsza, co było dziwne, bo rzadko mi się to zdarza. Było zatem naprawdę szybko. Mam nadzieję, że w kolejnych biegach będzie jeszcze lepiej, bo jednak we Florencji warunki nie były optymalne - dodała.