W kobiecym rzucie młotem w Birmingham mogą wystąpić trzy Polki. Gdyby w Rzymie, równe dwa lata temu, złoto trafiło na szyję Anity Włodarczyk, nasza rekordzistka świata miałaby pewny występ z dziką kartą. A tym samym zwolniłaby miejsce dla kolejnej reprezentantki naszego kraju. Ona jest i tak pewna występu - ma minimum World Athletics (71.50 m), uzyskała je jeszcze w poprzednim roku. A to PZLA, dla zawodniczek urodzonych w XX wieku, zaliczyła w zawodach w Nowym Tajpej (71.01 m).

O pozostałe będzie trwać zacięta walka, bo przecież do rywalizacji wraca m.in. Malwina Kopron, spore ambicje ma Ewa Różańska, sensacyjna wicemistrzyni Europy z Monachium (2022). One wystąpią w niedzielę w 1. Memoriale Jakuba Pracharczyka na stadionie warszawskiej Skry, główny program zawodów ruszy o 15. A kibice mają wstęp wolny.

Śmiech z kolei wybrała się na południe Hiszpanii - tam odbył się mityng Ciudad de Malaga, mający dość niską kategorię World Athletics Continental Tour - Challenger. 28-latka z Agrosu Zamość wykorzystała jednak swoją szansę perfekcyjnie.

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Konkurs w rzucie młotem pań miał się rozpocząć przed godz. 21, a zaczął kilkadziesiąt minut później. Wtedy trwały jeszcze ostatnie dwa biegi na 1500 metrów, później panie zostały już same.

Aleksandra Smiech, Malaga 2026 screen za Youtube/Corredor materiał zewnętrzny

Aleksandra Śmiech już w pierwszej serii posłała młot na 69.63 m - to i tak była odległość nieosiągalna dla reszty stawki, którą stanowiły same Hiszpanki, bo Portugalka Mariana Pestana nie przystąpiła do zmagań. Jedynie Andrea Sales rzuciła w karierze ponad 70 metrów, za to kilka dni temu.

W drugiej serii Polka poprawiła się na 70.84 m - i nad tym rzutem trzeba już się pochylić. To jej druga odległość w karierze, dalej posłała młot jedynie w 2023 roku w Genewie (71.14 m). Wypełniła tym samym minimum PZLA na Birmingham.

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Później było jeszcze 69.96 m w trzeciej i szóstej kolejce, czyli też niewiele bliżej. Co dobrze rokuje na kolejne tygodnie.

Wynik 28-latki jest zaledwie o 17 cm gorszy od rekordu sezonu Anity Włodarczyk i o 20 cm - od najlepszego krajowego wyniku w 2026 roku, należącego do Różańskiej.

W niedzielę ta lista może się jednak znacząco zmienić.

Aleksandra Śmiech, Malaga 2026 screen za Youtube/Corredor materiał zewnętrzny





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