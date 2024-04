Wielki sukces polskiej lekkoatletki. Jasna deklaracja, wysłała sygnał kibicom

Justyna Święty-Ersetic przygotowuje się do najważniejszej imprezy sportowej w tym roku - igrzysk olimpijskich w Paryżu. A jak się okazuje, nasz gwiazda będzie miała teraz kolejne obowiązki i nie będą one związane ze sportem, a polityką. Utytułowana lekkoatletka w ostatnich wyborach samorządowych zdobyła mandat do Rady Miasta Raciborza. Zawodniczka za pośrednictwem mediów społecznościowych podziękowała ludziom za oddane na nią głosy. Odniosła się również do swojej kariery. Padła jasna deklaracja.