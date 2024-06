Wielki sukces Polki, ale co zrobił Przemysław Babiarz. Legenda TVP w akcji

Marzyłam przede wszystkim o wygranej. Chciałam być tą mistrzynią Europy, bo wiedziałam, że mnie na to stać. Startowałam w Rzymie w roli faworytki i nie ukrywam, że było ciężko. Kiedy szłam w tunelu na stadion, to - nie wiem dlaczego - przemknęło mi przez myśl, że może pobiję rekord Polski. Myślałam jednak o czasie 49,20 sek. O złamaniu 49 sekund kompletnie nie marzyłam

Wielkie emocje Przemysława Babiarza. Legendarny komentator dał się ponieść

Również komentujący lekkoatletyczne mistrzostwa Europy w TVP Sport Przemysław Babiarz i Sebastian Chmara przeżywali wielkie emocje na stanowiskach komentatorskich. Obaj byli świadomi, że na ich oczach pisze się historia polskiej lekkoatletyki. Pobicie rekordu Ireny Szewińskiej, być może najwybitniejszej polskiej sportsmenki to wydarzenie, o którym opowiada się latami.

"Natalio do końca. Ta młoda Irlandka (Rhasidat Adeleke - red.) mu się gdzieś złamać. Musi gdzieś pęknąć! Natalia pierwsza, tak jest, tak jest! Mamy złoto! 48.98! Rekord Polski! Ależ ona pobiegła!" - krzyczał rozemocjonowany Babiarz.

Na profilu stacji na portalu "X" pojawiło się zresztą nagranie z tego, jak przeżywali to komentatorzy. Szczególnie po Babiarzu widać, że nadal jest w nim ogromna pasja do sportu i pomimo upływu lat ten "ogień", za który tak uwielbiają go kibice, wciąż w nim jest.