Na cykl World Athletics Indoor Tour 2026 składa się aż 77 mityngów w Europie, Azji i Ameryce, ale status "złotych" ma tylko osiem. A ten ostatni, finałowy, odbędzie się w najbliższą niedzielę w Toruniu - to Orlen Copernicus Cup. W arenie, która za miesiąc ugości ponownie najlepszych lekkoatletów, powalczą o medale w halowych mistrzostwach świata.

Na razie odbyło się sześć "złotych mityngów" - dwa w USA oraz cztery w Europie. Siódmy w kalendarzu ma miejsce w Lievin - tam zmagania zaczną się dziś po godz. 18. Zakończy je zaplanowany na godz. 22.23 bieg na 800 metrów pań, z próbą bicia rekordu świata Keely Hodgkinson. A osiem minut wcześniej odbędzie się finał biegu na 60 m przez płotki pań. Możemy zakładać, że z udziałem Pii Skrzyszowskiej, którą wcześniej czekają eliminacje. I innych gwiazd tego dystansu - wreszcie niemal w komplecie pojawią się na starcie.

A stawka jest spora - decyduje się bowiem sprawa zwycięstwa w całym cyklu World Indoor Tour. I "dzika karta" do HMŚ, co oznaczałoby możliwość wskoczenia do grona uczestniczek trzeciej zawodniczki z tego kraju.

Mityng w Lievin. Pia Skrzyszowska kontra wielkie gwiazdy. Najlepszy czas na świecie poważnie zagrożony

Specjalny ranking World Athletics nie dotyczy jednak wszystkich konkurencji odbywających się w "złotych" mityngach po dachem, ale pięciu u pań i pięciu u panów. W zmaganiach kobiecych jest tym razem bieg na 60 m przez płotki, ale u panów - już nie. A szkoda, bo tam Jakub Szymański liczyłby się w walce o końcowy triumf.

Niemniej szansę na "dziką kartę" do Torunia ma Pia Skrzyszowska - i to ważna informacja dla polskich kibiców. Ale także dla Alicji Sielskiej czy Klaudii Wojtunik, bo w tym momencie tylko jedna z nich mogłaby wystąpić w HMŚ.

Na ranking halowych zmagań w "złotych" mityngach" składają się trzy najlepsze występy - za triumf można dostać 10 punktów, za drugie miejsce 7, za trzecie - 5 itd. Na razie, a do końca zostały mityngi w Lievin i Toruniu, prowadzi Jamajka Danielle Wiliams (20 pkt, dwa starty z Bostonie i Nowym Jorku), przed Francuzką Laeticią Bapte (17 pkt, dwa występy), Amerykanką Alayshą Johsnon (14 pkt, dwa występy) oraz Bahamką Devynne Charlton (14 pkt, dwa starty). Pia jest za nimi - wygrała bieg w Ostrawie, ma 10 punktów. I dwa występy przed sobą. Do triumfu w łącznej klasyfikacji prawdopodobnie wystarczy jej pierwsze i drugie miejsce w Lievin i Toruniu, dwa pierwsze dadzą pewność.

Dziś Skrzyszowska zacznie zmagania od drugiego biegu eliminacyjnego - o godz. 20.20. Rywalizować będzie m.in. z Bapte czy Johnson. Zdecydowanie mocniejszy jest ten pierwszy: z rekordzistką i aktualną mistrzynią świata Devynne Charlton (pierwszy start w Europie), aktualną mistrzynią Europy z hali i mistrzynią świata ze stadionu w Tokio Ditaji Kambundji (drugi start w sezonie) oraz halową wicemistrzynię kontynentu z Apeldoorn i czwartą podczas IO w Paryżu - Nadine Visser (zaczyna sezon).

To jednak Pia ma najlepszy w tym sezonie wynik na świecie (7.78 s z Ostrawy), choć dziś można już spodziewać się równie szybkiego biegania rywalek. Zeszłoroczny rekord mityngu Ackery Nugent (7.75 s) może być zagrożony.

Minimum uprawniające do startu w HMŚ wynosi 8.02 s, każdy kraj może zgłosić maksymalnie dwie zawodniczki. Uzyskanie "dzikiej karty" stanowi wyjątek, powiększający tę możliwość do trzech osób. Skrzyszowska ma już przepustkę, walczą o nią jeszcze m.in. Alicja Sielska (8.04 s w Łodzi) i Klaudia Wojtunik (8.06 s w Łodzi), dziś są nad kreską. Szansę mają też Kaja Wesołowska (8.12 s) czy Marika Majewska (8.16 s). Najważniejsze jednak jest to, by dzięki występom Pii jeszcze dwie Polki mogły rywalizować za miesiąc przed polską publicznością.

