Wielki powrót polskich młociarzy? Znakomite wyniki przed ME!

Kapitalna próba Konrada Bukowieckiego. A on sam zadowolony... nie był

Teraz Bukowiecki zaczął sezon słabiej - start w halowych mistrzostwach Polski w Toruniu był jego czwartym, a przecież do tej pory najlepszy wynik zawodnika AZS UWM Olsztyn to "ledwie" 20,71 m, uzyskane dwa tygodnie temu w Łodzi. Dziś zaczął walkę o złoto od bardzo mocnego uderzenia - w pierwszej próbie uzyskał już 21,55 m! Później było już jednak znacznie gorzej, ledwie dorzucał do 20. metra, a po piątym pchnięciu chwycił się za łokieć i zrezygnował z ostatniej próby.

- Nie chcę zabrzmieć buńczucznie, ale znam swoje możliwości. Wiem, że jak odpowiednio trafię, to poleci daleko. I tak dziś zrobiłem w pierwszej próbie - mówił Bukowiecki w TVP Sport. Ze swojej pierwszej próbie i tak nie był do końca zadowolony, miał uwagi co do szybkości w kole. - Później już były jakieś stare nawyki, nie był to konkurs moich marzeń. Na szczęście konkursy wygrywa się jednym pchnięciem, a nie całą serią - opowiadał. O swojej kontuzji powiedział tak: - Łokieć boli, nie wiem, co się dzieje, bo nie jestem lekarzem. Niepokojąco boli, więc poproszę fizjoterapeutów o jakąś wstępną diagnozę, a jeśli będzie potrzeba, pójdę się zbadać - dodał.