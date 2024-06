Wielki powrót Polaka. Finał po latach przerwy i "niemiłe zachowanie związku"

Trzeba oszczędzać zdrowie i stąd tylko jedna próba w eliminacjach. Wiedziałem, że to da awans do finału. Nie ma co się szarpać, bo to są tylko eliminacje. Ze zdrowiem jest znośnie. Nie zgięło mnie po rzucie. Bolało, ale było znośnie. Cieszę się, że po tylu latach znowu jestem w finale dużej imprezy

~ mówił Krukowski.