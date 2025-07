Wielki powrót do Eugene Anity Włodarczyk, najdalej od dwóch lat. Ale ten rekord później

Za miesiąc Anita Włodarczyk skończy 40 lat, ale na razie nie myśli o końcu kariery. Bo i niby dlaczego miałaby to robić, skoro jest zapraszana na największe mityngi, a tam rywalizuje ze światową czołówką jak równa z równymi. W Eugene Polka rzuciła już niemal 75 metrów, forma idzie w górę. Wystarczyło to do czwartej pozycji w Diamentowej Lidze. A mistrzyni olimpijska Camryn Rogers pobiła rekord kraju i rekord całego cyklu DL. Dziś to 78.88 m.