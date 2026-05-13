Ubiegły rok był niezwykle udany dla Szweda, ale też wyczerpujący. Największym sukcesem był tytuł wicemistrza Europy w hali i rekord Polski (45,31 s). Blisko medalu był też w sztafecie mieszanej 4x400 m podczas mistrzostw świata w Tokio, ale Polacy zajęli czwarte miejsce. Wreszcie na Uniwersjadzie z pomocą Szweda Polacy wygrali bieg rozstawny mix na 400 metrów.

Został też dwukrotnie mistrzem Polski (na 400 metrów i 4x400 m). Biegacz AZS Łódź wciąż jest jeszcze młodzieżowcem i indywidualnie w mistrzostwach Europy zdobył srebro. Mnóstwo tytułów i medali.

Mogło też się jednak też odbić na jego zdrowiu. Jak można policzyć na World Athletics Szwed w oficjalnych biegach startował aż 30 razy, w tym ośmiokrotnie w hali. Lech Leszczyński, prezes AZS, przyznaje, że mogło dojść do przeciążeń.

Tam sama kontuzja dopadła Szweda po raz drugi

- Nie wiem, jaki jest dokładnie powód urazu. Akurat już drugi raz mam tę samą kontuzję, tyle że wcześniej była po drugiej stronie. Problemy pojawiły się ponownie po sezonie letnim - mówi Szwed w rozmowie z Interia.pl. - Duża liczba startów mogła mieć wpływ i dołożyć cegiełkę do tych kłopotów. Może nie do końca się zregenerowałem na roztrenowaniu po poprzednim sezonie. I jak przyszedł pierwszy, mocniejszy obóz, to coś nie dało rady.

Maksymilian Szwed od władz Łodzi dostał stypendium za wyniki sportowe

Szwed od grudnia leczy kontuzję i obok nosa przeszedł mu cały sezon halowy, w tym mistrzostwa świata w Toruniu. Ani razu w tym roku nie pojawił się na starcie. Zdaje sobie sprawę, że leczenie urazu spojenia łonowego wymaga czasu.

- To jest po prostu kość i czasem potrzeba nawet sześciu miesięcy. To miejsce jest słabo ukrwione i unerwione, co sprawia, że proces leczenia zachodzi wolniej. Przechodziłem rehabilitację, realizowałem wszystkie zalecenia i po prostu czekam. Już na tyle wyzdrowiałem, że mogłem zacząć treningi i biegać. Na razie to nie są jeszcze bardzo szybkie odcinki, ale jednak powoli wracam.

Dość spokojnie podchodzi do tych problemów, ale liczy, że wkrótce będzie trenował z coraz większymi obciążeniami. - Kontuzje to część życia każdego sportowca. Uraz zawsze w którymś tam roku się pojawia. Wcześniej czy później. Ja mój leczę już od grudnia. Wróciłem do lekkich treningów dwa miesiące temu i mam nadzieję, że wystartuję w mistrzostwach Polski a później w mistrzostwach Europy. Na szczęście mam jeszcze dużo czasu, więc raczej jestem dobrej, myśli - przekonuje. - Mentalnie dobrze to znoszę. Fajnie byłby pobiegać w hali, ale jakoś specjalnie nigdy mi na tym nie zależało, choć oczywiście w poprzednim sezonie były świetne wyniki. Cieszę się, że imprezy na otwartym stadionie są w miarę późno. I mogę też tak właśnie odpocząć mentalnie po tym poprzednim sezonie. Na razie mi to odpowiada. Jeżeli się wszystko zagoi, to może nawet mi na dobre wyjść.

Do Los Angeles [tam w 2028 odbędą się igrzyska - przyp. red.] na pewno się zagoi (śmiech)

Rzeczywiście Szwed jest coraz bliżej powrotu. Z reprezentacją był na obozie przygotowawczym w RPA, a potem pojechał z kadra do Botswany, gdzie sztafety rywalizowały o kwalifikację na przyszłoroczne mistrzostwa świata.

Maksymilian Szwed na razie nie biega w kolcach

- W RPA zacząłem trochę poważniej biegać. Na razie bardzo dobrze to wygląda. Byłem też na zawodach sztafet w Botswanie, ale jako rezerwa. Raczej nie było szans na start, bo ja od czasu kontuzji jeszcze nie biegałem w kolcach. Na pewno tego obiegania brakuje. Na treningach na razie nie mogę biegać szybciej setek niż po 12,5-13 sekund - przyznaje Szwed i czeka na czwartek. - Mam nadzieję, że po wykonaniu rezonansu to będzie już ostatnie takie badanie i diagnoza potwierdzi, że już się zagoiło.

Szwed pierwszy raz na starcie powinien w tym sezonie pokazać się w czerwcu. W lipcu zaplanowane są mistrzostwa Polski, na których będzie można wywalczyć minimum na mistrzostwa Europy w Birmingham (8-16 sierpnia). Pytany o ewentualne cele Polak odpowiada: - Zobaczymy, jak będę się czuł. Na razie trudno cokolwiek powiedzieć, bo jeszcze nie biegałem nic mocnego. Nie mam żadnego punktu odniesienia. Jak zacznę biegać sprawdziany, to będę wiedział - podkreśla.

