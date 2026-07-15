Wielki pech polskiej mistrzyni Europy. Nadała komunikat, a teraz wyjaśnia

Poprzedni sezon był fantastyczny dla Alicji Sielskiej. Zawodniczka AZS AKF Kraków prowadzona przez trenera Macieja Gizę została w Bergen młodzieżową mistrzynią Europy w biegu na 100 metrów przez płotki. Wywalczyła też brązowy medal na Uniwersjadzie.

Sielska doprowadziła rekord życiowy do wyniku 12,81 sek. To dziewiąty wynik w historii polskiej lekkoatletyki. Zimą poprawiła życiówkę na 60 m ppł - 8,02 sek. Na początku czerwca w Warszawie złamała granicę 13 sekund na 100 m ppł. Wydawało się, że nabiera rozpędu.

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Złamała serce fanom, smutne wieści od mistrzyni Europy

Dwa tygodnie temu zamieściła jednak post w mediach społecznościowych, który złamał serce fanów jej talentu.

"Mój sezon dobiegł końca. Stan zdrowia nie pozwala mi na kontynuowanie sezonu. W tej sytuacji rozsądek musi być głośniejszy niż presja otoczenia" - napisała Sielska na Instagramie.

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Alicja Sielska wyjaśniła, co się stało. "Od razu interweniowałam". Wskazała na Szweda

23-latki nie mogło zabraknąć w młodzieżowych mistrzostwach Polski w Krakowie, bo na stadionie miejscowej Akademii Kultury Fizycznej trenuje na co dzień. W rozmowie z Interia Sport wyjaśniła, z jakimi problemami się zmaga. Okazuje się, że zdrowie Sielskiej zaczęło szwankować już jakiś czas temu.

- Mam kontuzję Achillesa. Ryzyko dalszych problemów i pogłębienia urazu było zbyt duże. Dlatego zdecydowałam się, że zakończę sezon. Uważam, że nie ma co ryzykować. Jestem młodą zawodniczką, chcę biegać w zdrowiu i to jest dla mnie najważniejsze - powiedziała lekkoatletka AZS AKF Kraków, w rozmowie z Interia Sport.

Sprawa ciągnie się od sezonu halowego. Z tym Achillesem było już super. Był stan zapalny, ale on mnie nie dokuczał. Dopiero po zawodach na Konopacka Classic poczułam ból. Od razu interweniowałam. Zapisałam się do bardzo dobrego radiologa w Krakowie i sprawdziliśmy to. Wyszło, że Achilles jest uszkodzony

Na razie leczenie jest zachowawcze, bo takie urazy potrzebują czasu. Oczywiście nie można też obciążać Achillesa.

- Liczę na to, że wrócę w sezonie halowym. Na razie jednak noga cały czas mnie boli. Było lepiej, ale znowu jest gorzej. Trudno powiedzieć, dlaczego tak jest. Na początku sierpnia mam wizytę w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej. Wtedy zobaczymy, w którą stronę zmierza leczenie. Bardzo żałuję, że ominą mnie mistrzostwa Europy, ale jestem pełna optymizmu. Było trudno, ale już wyszłam z tego stanu i teraz z pozytywnym nastawieniem patrzę w przyszłość. Podbudował mnie powrót Maksa Szweda, który również potrzebował czasu, a wrócił tak, że ludzie szczęki zbierali z podłogi - zakończyła Sielska.

Alicja Sielska Paweł Skraba/Super Express East News

Alicja Sielska Łukasz Szeląg materiały prasowe

Alicja Sielska Marcin Golba/Nur Photo via AFP AFP

Alicja Sielska Radosław Jóźwiak materiały prasowe





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