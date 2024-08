Wielki pech Pii Skrzyszowskiej w rekordowym biegu. Gdyby to było 98 metrów...

W tym roku 100 m przez płotki przebiegło 11 zawodniczek - w Paryżu nie mogły jednak wystąpić dwie Amerykanki: Tonea Marshall i była rekordzistka świata Kendra Harrison . A to dlatego, że... przegrały walkę w swoim kraju o nominację, USA też mogą reprezentować tylko trzy najlepsze zawodniczki. W Chorzowie było ich pięć, ze stawki w ostatniej chwili wypadła jednak Jasmine Camacho-Quinn , zrezygnowała po zwycięstwie w czwartek w Lozannie. No i brakowało tej, która cierpiała w Paryżu razem ze Skrzyszowską - Tobi Amusan . Rekordzistka świata też skończyła zmagania na dziewiątej pozycji.

Było więc jasne, że awansować do finału będzie Polce bardzo ciężko, zwłaszcza, gdy rozlosowano zawodniczki do dwóch biegów półfinałowych. W pierwszym były tylko cztery gwiazdy, w drugim - aż sześć. A gwiazdy to te, które miały już w tym roku wyniki poniżej 12.40 s.