Mógł wybrać start w zawodach Diamentowej Ligi w Katarze i zainkasować wielką wypłatę, ale udowodnił, że dane słowo jest droższe od pieniędzy. Nasz wyśmienity średniodystansowiec Marcin Lewandowski nie po raz pierwszy dał świadectwo bycia człowiekiem wielkiego serca.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Lewandowski po wygranym półfinale MŚ. Wideo INTERIA.TV

Ten rok w sporcie, z racji globalnej pandemii koronawirusa, jest absolutnie szalony. Rywalizacja najpierw zupełnie zeszła na dalszy plan, a później, gdy sport zaczął wracać, kalendarze wywróciły się do góry nogami.



Dotyczyło to między innymi mityngów Diamentowej Ligi, czyli lekkoatletycznej Ligi Mistrzów, w tym zawodów zaplanowanych w Katarze. Początkowo impreza w Dosze była zaplanowana na 17 kwietnia, ale z oczywistych powodów została przesunięta na wrzesień. Gdy w końcu wydawało się, że mityng odbędzie się 9 października, na początku sierpnia ogłoszono decyzję o jego przyspieszeniu o dwa tygodnie. Ostatecznie termin zawodów ustalono na 25 września.



Nic zatem dziwnego, że w lutym Marcin Lewandowski przyjął propozycję udziału we wrześniowym biegu charytatywnym w Stalowej Woli. Celem imprezy jest pomoc dwóm malutkim dziewczynkom, Aurelce i Rozalce, które cierpią na poważne i rzadkie choroby: hiperglicynemię nieketotyczną oraz epilepsję.

Reklama

Niespotykane jest jednak to, jak ubiegłoroczny brązowy medalista mistrzostw świata (w biegu na 1500 m) zareagował w momencie, gdy organizatorzy mityngu w Dosze złożyli mu najświeższą propozycję startu w Katarze. Zdębiał nawet biznesmen z Podkarpacia Artur Szczęsny, który współorganizuje imprezę w Stalowej Woli. Wszak byłoby dla niego zrozumiałe, gdyby "Lewy" w tej sytuacji był skłonny ruszyć na Półwysep Arabski. Nic bardziej podobnego!



- Powiedziałem Arturowi, że skoro obiecałem, że będę, to będę. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Katar to dla mnie fajne miejsce, ale nie podjąłem nawet negocjacji. Po prostu powiedziałem, że mam w tym terminie inne zobowiązania - powiedział Lewandowski w rozmowie z tvn24.pl. Precyzyjnie nie chciał zdradzić, z jakich dokładnie pieniędzy od szejków zrezygnował, ale przedstawił rząd wielkości, co robi wrażenie. - Mogę powiedzieć, że były to kwoty, które na pewno są znaczące. Powiedzmy, że była to równowartość moich miesięcznych zarobków - dodał 33-letni multimedalista mistrzostw Europy i mistrzostw świata.

Art